Kandidaat-topman Interpol beschuldigd van marteling

De grootste kanshebber om de nieuwe baas van de internationale politieorganisatie Interpol te worden, Ahmed Naser Al-Raisi, wordt beschuldigd van marteling.

Wordt de internationale organisatie die misdadigers opspoort straks geleid door iemand die verdacht wordt van misdaden? In het stormachtige Istanbul kiezen de lidstaten van Interpol de komende drie dagen een nieuwe voorzitter. De grootste kanshebber is generaal-majoor Ahmed Naser Al-Raisi uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), tegen wie beschuldigingen van marteling en mensenrechtenschendingen lopen.

Al-Raisi is in de VAE een van de hoogste ambtenaren in het ministerie van Binnenlandse Zaken en verantwoordelijk voor de politie. Onder zijn leiding zou de politie in de VAE willekeurige arrestaties uitvoeren, dissidenten onderdrukken en mensenrechtenstrijders martelen. Er lopen meerdere rechtszaken tegen Al-Raisi, zowel in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen als Frankrijk.

De essentie De internationale politieorganisatie Interpol kiest een nieuwe voorzitter. De grootste kanshebber, Ahmed Naser Al-Raisi, wordt beschuldigd van marteling.

Mensenrechtenorganisaties eisen dat Al-Raisi's kandidatuur verworpen wordt.

Als Al-Raisi het haalt, volgt hij de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang op.

Verschillende mensenrechtenorganisaties eisen dat Al-Raisi's kandidatuur verworpen wordt. 'De toekomst van de politiediensten ligt in jullie handen', klinkt het aan het adres van de 195 lidstaten van Interpol. De ngo's hekelen het wijdverbreid gebruik van zwaar fysieke en psychologisch geweld in de gevangenissen onder het toezicht van Al-Raisi.

Vier vierkante meter

Om de beschuldigingen te concretiseren wordt de toestand van Ahmed Mansour onder de aandacht gebracht. De man zit sinds 2017 in eenzame opsluiting omdat hij het 'imago van zijn land via sociale media had bezoedeld'. 'Mansour heeft er een cel van vier vierkante meter, zonder water of sanitaire voorzieningen', zegt de Internationale Mensenrechten Liga (FIDH). 'Onmenselijk.'

Ook de zaak rond Matthew Hedges beroert de gemoederen. Hedges is een Britse wetenschapper die in 2018 vastzat in de Emiraten op verdenking van spionage. Hij claimt 'psychologisch mishandeld' te zijn. Na zijn vrijlating klaagde hij vier toppers uit de VAE aan, onder wie Al-Raisi. Hij beschuldigt hen van persoonlijke betrokkenheid bij zijn arrestatie en marteling.

'Waarden'

De VAE staan bekend als een politiestaat waar vrouwen en minderheden weinig rechten hebben en vrije meningsuiting bijna niet bestaat. Het land weigert zo goed als alle internationale mensenrechtenverdragen te onderschrijven.

'De verkiezing van deze kandidaat betekent een ernstige ondermijning van de fundamentele en constitutieve waarden waarop Interpol gebaseerd is', zeggen de mensenrechtenorgansaties.

Het is aan elke lidstaat om zich te informeren over elke kandidaat. Interpol

Ondanks de kritiek gaat Al-Raisi volop voor winst. Op een uitgebreide wereldtour probeerde hij de voorbije maanden stemmen te ronselen bij de lidstaten.

Interpol weigert commentaar te geven op zijn kandidatuur. 'Het is aan elke lidstaat om zich te informeren over elke kandidaat en om de persoon te kiezen die volgens hen het best de verantwoordelijkheden van de voorzitter kan opnemen', klinkt het in de Britse krant The Guardian.