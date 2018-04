Karen Armstrong: ‘Ik ben vast een gutmensch'

Zelfs haar vrienden lezen haar boeken niet. Maar populariteit interesseert de Britse godsdienstexperte hoegenaamd niet. Ontbijt met De Tijd.

Om kwart over acht verschijnt Karen Armstrong in de ontbijtzaal van het Warwick Hotel aan de Louizalaan in Brussel. Ze is opgejaagd: het weer in haar thuisbasis Londen is bar slecht en ze vreest dat de Eurostar niet zal rijden. Ze wil niets eten, ‘geen honger’. Pas als er een grote, dampende kop koffie voor haar wordt neergezet, lijkt ze wat te ontdooien. Al blijft haar discours onderkoeld, op het randje van sarcastisch. De wereldwijde autoriteit in de grote religies heeft geen behoefte aan behagen.

Op haar 73ste heeft ze 25 boeken achter haar naam staan. Doorwrochte, ambitieuze werken zoals ‘Een geschiedenis van God’ en de biografie van de profeet Mohammed. Wereldberoemd werd ze met haar debuut in 1982, een relaas van de zeven jaar dat ze in een katholieke zusterorde verbleef. Daarin beschrijft ze een kille omgeving, vol machtsmisbruik, psychologisch en fysiek geweld.

‘Vandaag ben ik blij dat ik het heb gedaan, anders zat ik hier vandaag waarschijnlijk niet. Maar het was een heel schadelijke ervaring, het heeft me jaren gekost om het te verwerken. Het systeem was meedogenloos.’ Wat zocht ze als 17jarige in het klooster? Armstrong maakt een groots, ironisch gebaar en gaat nadrukkelijk spreken. ‘Ik wilde getransformeerd worden. Boven alle vertwijfeling en angst van de adolescente jaren uitstijgen en kalm worden, sereen. Boeddha-achtig. Ja, dat is dus niet gelukt. (lacht luid) Kan je even melk voor me halen, alsjeblieft? En wat zoetstof?’

De Britse legt dezer dagen de laatste hand aan een boek over de rol van heilige geschriften in de wereldreligies. Eind april moet het manuscript bij de uitgever liggen.

Schrijven doet ze met een ijzeren discipline. ‘Ik word erg vroeg wakker, rond halfzes. Het schijnt de leeftijd te zijn. Je slaapt minder. Dan lees ik romans, op dit moment van Jane Austen. Ik probeer elk jaar al haar boeken te herlezen om er mezelf aan te herinneren wat een goede schrijfstijl is. Tegen halftien zit ik achter mijn bureau. Ik hou er een echt kantoorritme op na.’ ’s Middags stopt Armstrong een bereide maaltijd in de microgolfoven. Ze kookt nooit, het interesseert haar niet en ze is er niet goed in. Binnen het halfuur is de lunch achter de rug. Ze werkt door tot iets voor zes en schenkt zich een glas wijn in om naar het journaal te kijken.

Ze besteedt jaren aan research en schrijft de eerste versie van haar teksten met de hand. ‘Met een pen. Weet je nog waar die dingen voor dienen? Pas tegen het einde van de dag ga ik achter de computer zitten en tik ik een iets definitievere tekst. Ik zit op dit moment in de fase dat ik alles voor de vijfde of de zesde keer aan het lezen en herschrijven ben.’

Ze wilde de heilige schriften bestuderen omdat er zoveel onzin over wordt uitgekraamd. ‘Tot de 18de eeuw’, doceert Armstrong, ‘konden maar heel weinig mensen lezen. Dus ze luisterden naar de teksten, leerden ze van buiten. Ze werden ook vaak gezongen, muziek activeert bepaalde hersendelen. Links zitten woord en taal, rechts de intuïtie. Vandaag zijn we veel te veel geneigd de geschriften met onze linkerhersenhelft te lezen. De teksten worden veel te letterlijk genomen.’

‘Neem nu een regel als: ‘God heeft de wereld geschapen.’ Als ik Jane Austen lees, vraag ik me niet af of Elizabeth Bennet wel echt heeft bestaan. Het is fictie. Maar ze vertelt ons wel iets heel erg belangrijks over het leven, over de condition humaine. Of kijk naar de Koran, dat is pure poëzie. Het woord koran betekent recitatie, het is helemaal niet bedoeld om te lezen. Mensen gaan naar koranrecitals alsof het concerten van populaire zangers zijn. De kunst van het schrift is performance art, een kunst die wij in het Westen helemaal zijn verleerd.’

Armstrong lijdt aan een vorm van epilepsie, veroorzaakt door de hersenschade die ze opliep tijdens de geboorte. Het duurde jaren voor ze een diagnose kreeg, door haar verwarde momenten speelde ze een job als leerkracht kwijt. ‘Ik dacht eigenlijk dat ik helemaal gek aan het worden was. Temporale kwabepilepsie doet je af en toe in een staat van jamais vu belanden, het tegenovergestelde van déjà vu. De hele wereld wordt van het ene op het andere moment een totaal bevreemdende plek. Je weet niet meer hoe je de trap af moet, je weet niet wat geld is. Heel angstaanjagend.’

‘Met medicijnen kan je dat allemaal goed onderdrukken. Ik heb er dus nog weinig last van. Ooit kreeg ik een brief van een Amerikaanse neuroloog die in mijn biografie over mijn aandoening had gelezen. Hij zei dat patiënten met deze specifieke vorm van epilepsie twee opmerkelijke kenmerken hebben: ze zijn erg geïnteresseerd in religieuze en filosofische kwesties, en ze schrijven graag. Mijn passie voor religie is dus deels terug te brengen tot een litteken in mijn brein.’

Met haar werk verzamelde ze een rist eredoctoraten. Ze kreeg lof in de islamitische wereld en van de paus. Maar er kwam ook kritiek van denkers zoals de Amerikaanse moraalfilosoof Sam Harris, die haar een apologeet voor moslimfundamentalisme noemde. De militante atheïstische wetenschapper Richard Dawkins reageerde gepikeerd toen Armstrong de TED-prijs kreeg, een geldbeloning van de organisatie die de populaire lezingen organiseert.

Haar geschiedenis van het fundamentalisme, ‘The Battle for God’, waarin ze de drie grote wereldreligies onder de loep neemt, kwam uitgerekend net voor de aanslagen op de WTC-torens in New York uit. ‘Fields of Blood’, waarin ze het verband tussen godsdienst en geweld onderzocht, verscheen net na de bloedige IS-aanvallen in Parijs. Armstrong ziet haar punt enkel bevestigd. ‘Er bestaat blijkbaar maar één lezing van de aanslagen: dat het religieuze gekken zijn. Terwijl twee Britse jongens naar Syrië zijn vertrokken met ‘De koran voor dummies’ in hun bagage. Je moet naar álle factoren kijken als je het probleem van terreur rationeel wil beoordelen.’

Kent ze de term gutmensch, een denigrerende term voor veelal linkse denkers die naïef zouden zijn, met name over het gewelddadige en onderdrukkende karakter van de islam? ‘Oh, ik ben vast een gutmensch. Maar wie enkel naar het religieuze kijkt, mist echt belangrijke punten. Een van de belangrijkste kenmerken van terrorisme - en dat zeggen terrorismeexperts - is dat het inherent politiek is. Als de overheid de zaken echt wil veranderen, moet ze naar haar eigen beleid durven te kijken.’

Onlangs zat ze op uitnodiging van het Britse Foreign Office mee aan tafel bij vertegenwoordigers uit het Midden-Oosten. ‘Al die ambassadeurs verklaarden dat ze er alles aan doen om jongeren weer op het ‘gematigde’ pad te krijgen. Maar welke jongere wil nu gematigd zijn? Ik was helemaal niet gematigd toen ik het klooster in ging. Dat heb ik hun toen ook zo gezegd. ‘Ik had ooit een vriendje dat zei dat ik matig aantrekkelijk was. Dat had hij beter niet gezegd.’ Daar moesten ze wel om lachen, maar mijn boodschap is: zeg niet tegen jongeren dat ze een ‘zo-en-zo’-moslim moeten zijn. Het is dom.’

Lichtjes bezorgd stelt Armstrong wel dat delen van Europa zich steeds steviger vastklampen aan hun seculiere traditie. ‘In feite zijn wij daarin erg ouderwets, want in de rest van de wereld is religie helemaal terug. Dat vind ik zeker niet altijd positief, maar die kloof helpt niet om wederzijds begrip te creëren. Zelfs mijn vrienden lezen mijn boeken niet, ze waarschuwen me ook altijd dat ik niet over mijn werk mag praten als ik kom eten. (lacht) Nee, er is bij ons een groot, wijdverspreid dedain voor religie. ‘Wie gelooft er nu in die onzin’, in die trant.’

De godsdienstexperte wordt geroepen, de volgende gesprekspartner dient zich aan. Ze drinkt haar glas water op en zet een erudiet punt achter haar betoog. ‘Sterven voor je geloof dwingt bij ons geen respect meer af. In de seculiere maatschappij heeft de natie God vervangen. Nationalisme woedt als een soort ziekte door onze contreien. Kijk naar de brexit, onze eigen ‘make Britain great again’. Terwijl: we waren al slecht bezig toen we nog ‘great’ waren.’

‘Lord Acton, de 18de-eeuwse Britse historicus, zei al dat nationalisme een fatale tekortkoming heeft: de nadruk die de natiestaat op etniciteit, cultuur en taal legt, zou het heel moeilijk maken voor de mensen die niet in dat nationalistische profiel passen. Hij voorspelde met een griezelige accuraatheid dat deze mensen in bepaalde gevallen tot slaaf zouden worden gemaakt, of zouden worden uitgemoord. Niet veel later werden meer dan een miljoen Armeniërs gedood door de Turken, gevolgd door de Holocaust en de volkerenmoord in Bosnië, een gruwelijke mix van Servisch nationalisme en een geperverteerde vorm van christendom.

‘Kijk, secularisme is geweldig. Maar je mag niet blind zijn voor de misdaden van seculier nationalisme. En op die vrolijke noot moet ik naar mijn volgende gesprek.’