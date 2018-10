‘Kathedraaltoeristen' Salisbury ontmaskerd als Russische agenten

De aanslag op de Russische ex-spion Sergej Skripal was wel degelijk het werk van Rusland. Het onderzoeksnetwerk Bellingcat kwam de echte identiteit op het spoor van de twee verdachten.

Het onderzoeksnetwerk Bellingcat maakte dinsdag bekend dat het de identiteit heeft achterhaald van een van de verdachten van de aanslag op de gewezen Russische dubbelspion Sergej Skripal. Het zou gaan om Aleksandr Jevgenjevitsj Misjkin.

Bellingcat had eerder al de naam van zijn kompaan onthuld: Anatoli Tsjepiga. Volgens de onderzoekers werken beiden voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Misjkin is luitenant-kolonel of kolonel; Tsjepiga is kolonel.

Skripal en zijn dochter Joelia werden in maart in hun woonplaats Salisbury vergiftigd met het zenuwgas novitjsok. Beiden lagen wekenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis maar overleefden de aanslag.

Enkele weken later overleed wel een Britse vrouw nadat ze in Salisbury in aanraking was gekomen met een restant van het zenuwgas. Dat zat in een parfumflesje dat was achtergelaten in de buurt van de woning van Skripal.

Schuilnamen

De Britse autoriteiten beweerden vorige maand dat de aanslag op Skripal het werk was van twee GROe-officieren. Ze gaven toen de namen van Alexander Petrov en Roeslan Bosjirov, maar merkten op dat het waarschijnlijk om schuilnamen ging.

Bellingcat kon de echte identiteit van het tweetal achterhalen door open data en officiële documenten te analyseren. De onderzoeksgroep sprak ook met kennissen van de twee.

Met de onthullingen ontkracht Bellingcat de beweringen van Rusland dat Misjkin en Tsjepiga gewone burgers zijn. In een bizar interview met de Russische televisie claimden ze onlangs dat ze als toerist naar Salisbury waren getrokken om er de kathedraal te bezichtigen.

Op camerabeelden waren ze nochtans te zien nabij het huis van Skripal, in een voor toeristen volstrekt oninteressante woonwijk. Puur toeval, zeiden Misjkin en Tsjepiga.

Het beruchte interview waarin de verdachten hun onschuld volhouden

Valse documenten

Bellingcat ontdekte dat de 39-jarige Misjkin bij het Russische leger een opleiding tot arts kreeg. Als student werd hij al geronseld door de GROe en kreeg hij valse reisdocumenten op naam van Alexander Petrov.

Schermvullende weergave Aleksandr Misjkin, alias Alexander Petrov. ©AFP

Opvallend was dat Misjkin tot 2014 gedomicilieerd was op het adres van het hoofdkwartier van de GROe in Moskou. Als geheim agent reisde hij geregeld naar het buitenland, waaronder Oekraïne.

Tsjepiga was als GROe-kolonel actief in Oekraïne. Voor zijn rol bij de ‘vredeshandhaving’ in het land kreeg hij eind 2014 zelfs een ereteken van het Kremlin. Vermoedelijk was Tsjepiga betrokken bij de separatistische opstand die eerder dat jaar was uitgebroken in het oosten van Oekraïne.

Antiwesterse operaties

Door Misjkin en Tsjepiga te ontmaskeren als Russische agenten richt Bellingcat de schijnwerpers op de GROe. De militaire inlichtingendienst wordt ervan verdacht achter een resem antiwesterse operaties te zitten, waaronder hackings en politieke moorden.

Vorige week maakte Nederland nog bekend dat het in april vier GROe-officieren had betrapt toen ze in Den Haag probeerden het hoofdkwartier van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) te hacken.