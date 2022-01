Kazachse president kondigt vertrek Russische troepen aan

Over twee dagen start de terugtrekking van de internationale troepenmacht onder leiding van Rusland uit Kazachstan. Dat heeft president Tokajev verklaard in het parlement.

Na een week van gewelddadige en bloedige protesten lijkt de rust terug te keren in Kazachstan. President Kassym-Jomart Tokajev, die vorige week de hulp van de Russen had ingeroepen, kondigde dinsdag in het parlement aan dat de eerste soldaten van de internationale troepenmacht het land deze week verlaten.

Bij het begin van het jaar rolde een protestgolf over het olie- en gasrijke steppeland. Die was ingegeven door de snel stijgende brandstofprijzen. De inwoners reageerden woedend op de plotse verdubbeling van de prijs voor vloeibaar petroleumgas. Hoewel de president al snel op zijn stappen terugkeerde, kon dat de gemoederen niet bedaren. Volgens de staatstelevisie vielen vorige week zeker 164 doden bij de onlusten, die met harde hand neergeslagen werden. Al lijkt dat een onderschatting.

De hoofdmissie van de troepen is succesvol afgesloten. Over twee dagen gaat een graduele terugtrekking van de troepenmacht van start. Kassym-Jomart Tokajev President Kazachstan

Omdat president Tokajev - volgens critici de handpop van zijn voorganger Nursultan Nazarbayev - de situatie aanvankelijk niet onder controle kreeg, schoot Rusland te hulp. De Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie, een samenwerkingsakkoord van voormalige Sovjetrepublieken, stuurde troepen naar Kazachstan, in hoofdzaak soldaten uit het grote buurland. Volgens de president ging het om 2.030 soldaten en 250 voertuigen, die het land binnen de tien dagen allemaal verlaten zullen hebben.

'De hoofdmissie van de troepen is afgesloten', zei de Kazachse president, die maandag ook present tekende tijdens video-overleg met zijn collega's van vijf andere ex-Sovjetrepublieken. Tokajev meldde toen dat 'de orde volledig hersteld is in Kazachstan' en sprak van 'een poging tot staatsgreep door gewapende strijders.'

Destabilisatie

Ook de Russische president Vladimir Poetin schuwde de hoge woorden niet en beschouwde de protestgolf als een westerse poging om het land te destabiliseren. 'Natuurlijk beseffen we dat de gebeurtenissen in Kazachstan niet de eerste, en verre van de laatste, poging zijn van landen om van buitenaf in te grijpen in binnenlandse aangelegenheden', zei hij.

Het Kazachse parlement gaf dinsdag eveneens groen licht voor de aanstelling van Alikhan Smailov als nieuwe premier. Hij werd vorige week al ad interim benoemd, nadat de vorige regering onder leiding van Askar Mamin de laan uitgestuurd was.