Keuze nieuwe NAVO-baas loopt vertraging op door Roemeense kandidatuur...

De knoop over de opvolging van NAVO-baas Jens Stoltenberg raakt deze week niet ontward. Door zich te elfder ure in de strijd te gooien doorkruist de Roemeense president Klaus Iohannis de timing. 'Maar Mark Rutte heeft nog altijd de beste kaarten in handen.'

Na tien jaar aan het hoofd van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zwaait Jens Stoltenberg dit najaar af als secretaris-generaal van de westerse alliantie. Het oorspronkelijke mandaat van de Noor liep twee jaar geleden al af. Maar hij stemde in met verlengingen, nadat het Europese continent na de Russische inval in Oekraïne in de greep was geraakt van het bloedigste conflict sinds de Tweede Wereldoorlog.

Sinds Stoltenberg de 32 lidstaten van de NAVO duidelijk maakte dat hij er niet toe te vermurwen is nog eens een verlengstuk aan zijn ambtstermijn te breien, lanceerden de bondgenoten in de coulissen de zoektocht naar een nieuwe topman. Ze hoopten in het eerste kwartaal van dit jaar tot een consensus te komen, zodat de ministers van Buitenlandse Zaken de kwestie konden afkloppen op hun bijeenkomst voor de 75ste verjaardag van de NAVO, op 3 en 4 apri.

De lidstaten leken de afgelopen weken ook op koers te zitten om de vooropgestelde timing te halen. Almaar meer landen, waaronder België, spraken openlijk hun steun uit voor de kandidatuur van de demissionaire Nederlandse premier Mark Rutte. Maar de Roemeense president Klaus Iohannis, wiens presidentiële mandaat in december afloopt, verstoorde het script door zich op 12 maart onverwacht in de strijd te gooien.

'Door die tweede kandidatuur zal de opvolgingskwestie deze week niet beslecht raken', klinkt het in diplomatieke kringen. 'De meningen over Rutte en Iohannis zijn verdeeld. Heel wat landen kijken de kat uit de boom en wachten af of gesprekken tussen de kandidaten tot een oplossing leiden. De bedoeling is sowieso om te blijven zoeken naar constructieve oplossingen, omdat een formele procedure voor de opvolging niet bestaat. Alles verloopt bij consensus.'

In NAVO-kringen proberen ze op dit moment vooral te achterhalen wat de beweegredenen van Iohannis zijn. Is hij erop uit een punt te maken met zijn demarche? Wil hij de bondgenoten aansporen om genoeg rekening te houden met de landen op de oostflank? Of gebruikt hij de kandidatuur als drukkingsmiddel om met een andere topjob aan de haal te gaan, bijvoorbeeld op Europees niveau?

Top van Washington

'De lidstaten van de alliantie wegen nu de pro's en contra's van twee indrukwekkende kandidaat-opvolgers. We hopen dat die oefening de komende weken - en het liefst zo snel mogelijk - tot een consensus leidt', zegt Julianne Smith, de Amerikaanse ambassadrice bij de NAVO, aan de vooravond van de bijeenkomst van de 32 ministers van Buitenlandse Zaken.

NAVO-zwaargewichten zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk blijven achter Rutte staan. Diplomatieke bronnen

Op het hoofdkwartier van de NAVO hopen ze vooral dat de kwestie van tafel is voor de staatshoofden en regeringsleiders van 9 tot 11 juli in Washington verzamelen voor de officiële viering van de 75ste verjaardag van de alliantie. Als de NAVO-topjob gelinkt raakt aan de grote benoemingspuzzel die na de Europese verkiezingen van 9 juni moet worden gelegd, bestaat de kans dat die timing niet wordt gehaald.

Diplomaten en experts gaan er wel van uit dat Rutte nog altijd de beste kaarten in handen heeft. 'NAVO-zwaargewichten zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk blijven achter de Nederlander staan', luidt het. Dinsdag schaarde ook de Estse premier Kaja Kallas, die de afgelopen weken over de tongen ging als derde kandidaat voor de NAVO-job, zich achter Rutte.

Oekraïnetroef

Volgens defensiespecialist Camille Grand beschikt Rutte over enkele belangrijke troeven. 'Hij komt uit een land dat mee aan de wieg van de NAVO stond. Nederland heeft ook goede geloofsbrieven: het is een trouwe bondgenoot', zegt de Fransman die van 2016 tot het najaar van 2022 assistent-secretaris-generaal voor defensie-investeringen was bij de NAVO.

'Rutte is een ervaren en gerespecteerde politicus. Andere lidstaten hebben er vertrouwen in dat hij consensus kan creëren en een valabele gesprekspartner is voor de Amerikaanse president', gaat Grand voort. Dat Nederland zich na de inval van Rusland meteen voluit aan de kant van Oekraïne schaarde, bezorgt hem volgens de Fransman een extra troef.