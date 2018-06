Kim Jong-un in Singapore en ook Poetin wil top met Trump

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Singapore aangekomen voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Een top die de steun krijgt van de Russische president Vladimir Poetin. Ook hij wil Trump ontmoeten.

Kim Jong-un reisde twee dagen voor aanvang van zijn gesprek met Trump met een toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij Air China naar de internationale luchthaven van Singapore. Ook Trump wordt zondag nog in Singapore verwacht. Hij verliet zaterdag vroegtijdig de G7-top in Canada om door te reizen naar Singapore.

De historische meeting tussen de leider van Noord-Korea en die van de Verenigde Staten wordt overigens verwelkomd door de Russische president Vladimir Poetin. Die zelf zin heeft in een gesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot. 'Van zodra Trump er klaar voor is', zei Poetin China aan journalisten. 'Dan kan een ontmoeting plaatsvinden, in functie van mijn agenda uiteraard.'