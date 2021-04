Klimaatactivisten slaan ramen aan diggelen bij HSBC

Niet minder dan 19 metershoge ramen moesten eraan geloven op de hoofdzetel van HSBC in Canary Wharf. De activisten - stuk voor stuk vrouwen - gingen de ramen te lijf met hamers en bijtels, waarna ze rustig gingen zitten in afwachting van hun arrestatie door de politie.

De bank is niet te spreken over de actie. Een woordvoerder liet weten dat HSBC open staat voor een 'betekenisvolle dialoog' over zijn klimaatstrategie, maar geen begrip kan opbrengen voor 'vandalisme of acties die mensen of eigendom in gevaar brengen'.