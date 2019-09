Klimaatactivisten vandaag wereldwijd op straat

Miljoenen mensen trekken vandaag wereldwijd de straat op om actie te vragen tegen de klimaatverandering. VN-topman Guterres rekent op daden op de VN-klimaattop van maandag.

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, brengt maandag regeringsleiders, bedrijven, burgerbewegingen, lokale overheden en internationale organisaties samen rond de ‘urgentie’ voor het klimaat. De klimaatverandering is alom voelbaar. De voorbije vier zomers waren de warmste ooit, de ijskappen in Groenland smelten, tropische stormen geselen de Caraïben en grote delen van het Amazonewoud gaan in vlammen op.

Op de klimaattop in Parijs in 2015 beloofde de hele wereld de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celcius, en te streven naar een temperatuurstijging van hoogstens 1,5 graden, vergeleken met het niveau van voor de industriële revolutie. Maar de nationale plannen die alle landen voorlegden om het akkoord van Parijs uit te voeren, leiden tegen 2030 tot een stijging van de uitstoot van broeikasgassen met 10,7 procent tegenover 2016.

De klimaattop maandag in New York gaat dan ook over ‘daden, en niet over beloften, hoe mooi ook’, benadrukt Guterres. Regeringen moeten hun klimaatplannen drastisch bijsturen. Om het tij te keren is een reductie nodig van de uitstoot met 45 procent de komende tien jaar. Tegen 2050 mag er wereldwijd netto geen bijkomende uitstoot meer zijn.

Luister niet naar mij. Luister naar de wetenschappers. En doe iets. Doe het onmogelijke. Greta Thunberg zweedse Klimaatactiviste

Ook in Europa woedt de discussie over het opkrikken van de klimaatambities. Nederland zit al op de klimaattrein en Duitsland zou vrijdag een groot klimaatpakket voorstellen. Finland belooft al tegen 2035 klimaatneutraal te zijn. Maar pogingen om de collectieve Europese ambitie op te trekken tot een klimaatneutraal continent in 2050 mislukten tot nog toe.

Om extra druk te zetten op het overleg zet de klimaatbeweging een week lang wereldwijd stakingen en acties op touw. Vandaag hebben acties plaats in meer dan 156 landen. Zelfs in Polen, niet echt een goede klimaatleerling, wordt zwaar gemobiliseerd voor het klimaat. Alleen al in Silezië, het gebied waar vervuilende bruinkool wordt gewonnen, wordt in twaalf steden betoogd.

Ook in België wordt gemobiliseerd. In de voormiddag zijn enkele lokale acties gepland in Antwerpen, Leuven, Mechelen en Geel. In Brussel wordt opnieuw een klimaatmars gehouden, met start aan het Noordstation om 13.30 uur. Voor Youth For Climate, de beweging achter de klimaatspijbelaars, is de betoging de aftrap voor het tweede seizoen van acties.

De klimaatactiviste Greta Thunberg kwam al enkele weken geleden met een zeilschip aan in New York om de VN-top bij te wonen. Met Thunberg is ook het debat over klimaatverandering de oceaan overgestoken. In New York kregen 1,1 miljoen leerlingen van openbare scholen toelating van de burgemeester om de lessen te brossen.

Thunberg zelf had diverse privé-ontmoetingen, onder meer met oud-president Barack Obama. In een toespraak voor het Amerikaanse Congres riep ze op tot actie: ‘Jullie moeten het onmogelijke doen. Want opgeven is geen optie.’