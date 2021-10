Klimaattop Glasgow: 'Dit is de laatste en beste kans'

De klimaattop van Glasgow is begonnen. 'Dit is de laatste en beste kans om de temperatuurstijging tot minder dan 1,5 graden binnen handbereik te houden', zei voorzitter Alok Sharma in zijn openingstoespraak.

Alok Sharma liet meteen verstaan dat hij van alle landen meer inspanningen verwacht om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. 'Mijn boodschap is heel duidelijk', zei hij, 'Laat de geesten uit het verleden achter je en laten we ons focussen op de toekomst en ons verenigen rond die ene kwestie die ons allemaal aangaat: het beschermen van onze kostbare planeet'.

De klimaatactivisten vrezen dan ook dat er te weinig actie zal worden ondernomen, en willen met acties in Glasgow de druk op de beleidsmakers hoog houden. Klimaatactiviste Greta Thunberg is alvast als een held onthaald, toen ze aankwam in Glasgow. Ze moest zich onder politiebewaking een weg banen door de menigte. In een tweet liet ze weten blij te zijn dat ze in Glasgow is.