Klimaattop Glasgow levert met dag vertraging slotverklaring op

Na een extra dag onderhandelen in de coulissen is er een akkoord over de slotverklaring van de klimaattop in Glasgow. Op het laatste moment kon India nog doorduwen dat er in de tekst niet langer sprake is van een 'uitfasering' van fossiele brandstoffen, maar van een 'vermindering'.

De 26-ste VN-klimaattop in Glasgow kan met een positieve noot worden afgesloten. Na een extra dag onderhandelen hebben de landen een consensus over een slotverklaring bereikt. Het was spannend tot het einde. Op het laatste moment stond India erop nog een paar bewoordingen in de tekst te veranderen, waardoor die verder werd afgezwakt. Waar er eerst stond dat fossiele brandstoffen 'uitgefaseerd' zullen worden, staat nu dat ze 'verminderd' worden. Hoewel meerdere landen daarover hun teleurstelling uitten, werd de tekst uiteindelijk goedgekeurd.

'Ik begrijp de diepe teleurstelling, maar het is belangrijk dat we dit pakket beschermen', zei een emotionele Alok Sharma, de Britse voorzitter van de top.

De slotverklaring had er normaal gezien vrijdagavond al moeten zijn, maar de onderhandelaars slaagden er niet in tijdig de lastigste knopen door te hakken. Vooral de passages over de uitfasering van fossiele brandstoffen en de financiële contributies aan armere landen leverden problemen op.

Zaterdagochtend werd een nieuwe ontwerptekst gepubliceerd, met minieme veranderingen. Historisch was dat de passage over de uitfasering van fossiele brandstoffen en het stopzetten van subsidies voor fossiele brandstoffen behouden bleef, zij het in een fors afgezwakte versie. 'Het is zwak en het is een compromis, maar het geeft het signaal dat het tijdperk van de steenkool voorbij is en dat is belangrijk', reageerde Greenpeace.

Zaterdagmiddag kregen alle landen nog eens de kans om zich uit te spreken over de nieuwe ontwerptekst. Die vergadering moest een paar keer uitgesteld worden, omdat de onderhandelaars in de coulissen bleven overleggen. Eens gestart stonden vooral China en India, respectievelijk de grootste en derde grootste uitstoter van CO2 ter wereld, op de rem.

Felle kritiek van India

China liet weten dat het 'kleine wijzigingen' in de tekst wilden zien, India uitte fellere kritiek. De Indiase minister van milieu noemde de tekst uit balans. Volgens hem hadden ontwikkelingslanden 'recht op een verantwoord gebruik van fossiele brandstoffen', omdat rijke landen dat ook lange tijd hebben gehad. Het was echter onduidelijk hoe hard het land het spel wou spelen. Ook landen als Zuid-Afrika en Iran leverden kritiek.

De overgrote meerderheid van de landen schaarden zich echter achter de tekst. Onder meer Europees Commissaris Frans Timmermans deed een emotionele oproep, die op een luid applaus onthaald werd. 'In hemelsnaam, draai dit moment de nek niet om', zei hij. 'Ik vraag me af of we niet het risico lopen om net voor de finish van deze marathon te struikelen. Omarm alstublieft deze tekst, zodat we hoop kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ze zullen ons niet vergeven als we vandaag falen.'

Ook de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry vroeg alle partijen de verklaring te ondertekenen. 'Na goede onderhandelingen blijven alle partijen met een slecht gevoel achter', zei hij, terwijl hij erkende dat niet iedereen tevreden was met de deal.