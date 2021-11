Klimaattop Glasgow valt ten prooi aan Boris Johnsons chaos

Een organisatorische ramp, zo vatten veteranen van de VN-klimaatconferenties de top in Glasgow samen. Dat is niet echt het zegebulletin waarop de Britse premier Boris Johnson rekende. Ook voor het interne overleg in België werd Glasgow een zoveelste opdoffer.

Premier Boris Johnson wilde met de klimaattop in Glasgow tonen dat het Verenigd Koninkrijk weer op de wereldkaart staat. Toch haalt elke deelnemer aan de top spontaan de minder zachte kennismaking met het glorieuze koninkrijk aan: de top geldt als een van de slechtst georganiseerde ooit, met als welkomstpakket, een doos natte doekjes van sponsor en reinigingsspecialist Dettol.

De coronamaatregelen die de Britse regering trof, zijn exuberant: wie het conferentiecentrum in wil, moet elke dag een negatieve zelftest voorleggen, gekocht in het Verenigd Koninkrijk en geverifieerd door de NHS, de nationale gezondheidsdienst. Wie positief test, moet in een dure quarantaine. Een testcentrum ter plaatse is er niet voor de 30.000 aanwezigen in het congrescentrum. Een middelgroot festival in België doet beter.

De essentie Boris Johnson stelde 'zijn' klimaatconferenttie in Glasgow voor als een laatste kans. Maar echte doorbraken kwamen er niet. De beperking van de opwarming tot 1,5 graden blijft wel in zicht.

In eigen land zit Johnson in het defensief na schandalen van bijklussende tories. Met altijd dezelfde ronkende oproepen kwam Johnson onvoldoende uit de verf als bemiddelaar.

Ook België scoorde niet zo goed op de klimaattop: het was al de zoveelste klimaattop die als breekijzer dient voor interfederale afspraken. Intussen is de klimaattrein vertrokken.

De strenge covidmaatregelen beperkten het publiek van een klimaatconferentie of 'cop'. De vaccinatiegraad ligt vooral in het rijke westen erg hoog, dus 'het beperkte de deelname en onderhandelingspositie van lage-inkomenslanden', zegt Kiki Berkers van 11.11.11. Bovendien was de plaats gelimiteerd in het congrescentrum. Ook de gebruikelijke gebarentolk op het podium ontbrak. Een Israëlische minister in een rolstoel kreeg geen toegang tot het complex.

Perfecte storm

Voor Johnson werden de veertien dagen van Glasgow een perfecte storm. De grote klimaattop viel samen met interne partijschandalen en onvrede in eigen rangen over de manier waarop Johnson hiermee omsprong, voortkabbelende visserijperikelen met Frankrijk en ander brexitgestook.

Bijna dagelijks draaide Johnson hetzelfde plaatje: een oproep aan de wereldleiders om meer geld op te diepen en meer ambitie te tonen voor het klimaat. De eerste twee dagen waren het makkelijkste deel: zinderende toespraken van een stokoude David Attenborough dat de leiders naar de jeugd moeten luisteren, en de donderpreken van Mia Mottley, de premier van Barbados, dat dreigt te zinken in zee.

Dat Johnson in die dagen even met het vliegtuig over en weer vloog naar Londen voor een afspraak met een old boys club leverde hem zware kritiek op. Toen hij woensdag terugreisde naar Glasgow op zoek naar een nieuwe dynamiek, koos hij de trein. Met licht gebogen hoofd beende hij tussen een haag veiligheidsmensen het gebouw in. Maar ook in Glasgow gingen de meeste vragen van journalisten over zijn eigen partijschandalen.

'Nopenhagen'

Die eerste dagen herinnerden aan twee andere klimaattoppen. De torenhoge ambities in Kopenhagen in 2009 gingen er volledig de mist in door ruzie tussen de rijke industrielanden en de ontwikkelingslanden en kreeg als bijnaam 'Nopenhagen'. In Parijs in 2015 kwam er wel een wereldwijd klimaatakkoord, en dat was grotendeels te danken aan de het lange en aangehouden diplomatieke werk van de Franse onderhandelaars met alle delegaties.

Voor de top in Glasgow was al duidelijk dat Johnson na de klimaatconferentie het brexitverdrag met Europa wil dumpen. Ook dat tast zijn geloofwaardigheid als boegbeeld van de klimaattop aan.

Glasgow wordt geen 'Glasno', maar Johnson heeft er niet uit kunnen halen wat hij wilde. En op zijn dringende vraag naar meer actie kwam bijzonder weinig respons. Dergelijke onderhandelingen zijn een zaak van goede persoonlijke contacten, zoals de deal tussen de Chinese en de Amerikaanse klimaatonderhandelaars. John Kerry en Xie Zhenhua redden een deel van de meubelen.

Johnson presenteerde de klimaatonderhandelingen te veel als een 'laatste kans' om de wereld te redden. Terwijl er nog klimaatconferenties komen. De Britse onderhandelaar Alok Sharma nam de voorzet van EU-klimaatchef Frans Timmermans over: maken dat een opwarming met slechts 1,5 graden een haalbaar doel blijft. Sharma is de tegenpool van Johnson en wordt 'no drama Sharma' genoemd.

België

Ook België ging in Glasgow de mist in omdat Vlaanderen op de rem staat voor gezamenlijke inspanningen. Die verdeeldheid speelt vooral op het politieke niveau. België beschikt over een uniek inclusief overlegmodel met de Klimaatcoalitie, een groep van negentig ngo’s, noord-zuidorganisaties, vakbonden, mutualiteiten, en jeugd- en mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International. 'De klimaatcoalitie is het middenveld, in al zijn diversiteit. We zijn integraal deel van de Belgische delegatie in Glasgow. Dat heeft nooit tot problemen geleid', zegt Berkers.