Klimaattop levert voorlopig vooral vage beloftes op

De oproep van de Britse premier Boris Johnson voor meer klimaatambitie is in Glasgow slechts met mondjesmaat beantwoord. Johnson zelf gaf met een terugvlucht naar Londen het foute signaal.

Een gezelschap van meer dan 100 wereldleiders schoof maandag aan voor de Leaders Meeting op de klimaattop in Glasgow. Premier Boris Johnson had die tweedaagse meeting op het hoogste niveau ingelast in de hoop zo wereldwijd meer klimaatambities los te weken.

De G20-top van de 20 belangrijkste groei-en industrielanden gaf dit weekend in Rome evenwel al een staaltje van verdeeldheid. China wil niet verder gaan dan vage beloften over de ambitie om in 2060 klimaatneutraal te worden.

Die trend zette zich ook maandag in Glasgow door. Nochtans deed Johnson er alles aan om de aanwezige leiders tot meer urgentie aan te sporen. Enkelen boden een symbolische vinger, terwijl Johnson eigenlijk een hand vroeg.

Zo maakte de Indiase premier Narendra Modi bekend dat zijn land in 2070 klimaatneutraal wil worden. Dat is later dan alle andere grootmachten.

Europa mikt op 2050, China op 2060. Bovendien maakte Modi niet duidelijk met welke maatregelen en uitstootverminderingen hij die datum wil halen.

De Chinese leider Xi Jinping blijft vanuit Peking de harde lijn aanhouden in Glasgow. Hij kaatst de bal terug naar de industrielanden, die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. India volgt die lijn nu en eist bijkomende middelen van de industrielanden.

Vietnam engageerde zich maandag tot klimaatneutraliteit tegen 2050, maar zonder veel uitleg over de manier waarop. Brazilië belooft de uitstoot tegen het midden van de eeuw te halveren. Het dringt ook zwaar aan op financiële hulp.

Kan er vrede en voorspoed zijn als een derde van de wereld onder de zeespiegel leeft en in zijn voortbestaan bedreigd wordt? Mia Mottley Premier Barbados

De Europese leiders zijn de enigen die aandringen op meer ambitie. De Amerikaanse president Joe Biden erkende dat ‘meer moet gebeuren, maar momenteel schieten we te kort’.

Een opvallende tussenkomst kwam van de premier van Barbados, Mia Mottley. Barbados is een eiland dat door de klimaatverandering dreigt te verdwijnen in zee. Ze vergeleek de hoge bedragen die de centrale banken van de rijke landen recent in de economie hebben gepompt met de bedragen voor klimaathulp. ‘Kan er vrede en voorspoed zijn als een derde van de wereld onder de zeespiegel leeft en in zijn voortbestaan bedreigd wordt?’