Klimaattop zwalpt tussen droom en daad

Met een boze Greta Thunberg en initiatieven van landen én bedrijven om de klimaatverandering te counteren schommelde de VN-klimaattop tussen droom en daad.

‘Jullie hebben mijn jeugd en dromen gestolen. Hoe durven jullie?’’ Een zichtbaar boze Thunberg spelde de wereldleiders in New York de klimaatles. ‘Hele ecosystemen verdwijnen, we staan aan de vooravond van massale uitsterving en alles waarover jullie praten, is geld en sprookjes over eeuwige economische groei.’

Thunberg beschuldigde de verzamelde wereldleiders van verraad, door hun gebrek aan inzet in de strijd tegen de klimaatverandering. Toch maakte Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, geen negatieve balans op van de klimaattop. Allianties van steden, grote bedrijven en banken gaan voluit voor de klimaatzaak.

Alles kost geld. Maar niets doen is het duurst. antonio guterres secretaris-generaal vn

Guterres had ook alle landen opgeroepen hun klimaatambities grondig bij te schaven. De respons is in verhouding best geslaagd te noemen. Meer dan zestig landen onderschreven de oproep om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit wil zeggen dat er netto geen broeikasgassen meer de lucht ingaan. Waar dat wel gebeurt, moet die uitstoot gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door het aanplanten van bossen.

‘Alles kost geld. Maar niets doen is het duurst’, benadrukte Guterres. Drie maatregelen zijn voor de VN-topman uit den boze: subsidies voor fossiele brandstoffen, het bouwen van steeds meer kolencentrales en het ontkennen van wat gewoonweg vanzelfsprekend is: dat we ons in een diep klimaatgat bevinden. ‘Om uit dat gat te komen, moeten we eerst stoppen met graven.’

Stroomstoot

De eendaagse klimaattop in New York was sowieso vooral bedoeld als stroomstoot om de urgentie van de strijd tegen de klimaatverandering te benadrukken. In de eerste helft van december gaat de jaarlijkse VN-klimaatconferentie door in de Chileense hoofdstad Santiago. En uiterlijk op de klimaattop die eind 2020 in Glasgow wordt gehouden wordt opnieuw gemeten of de klimaatambities beter matchen met de afspraken die de landen 2015 in het akkoord van Parijs hebben gemaakt.

Met de bestaande klimaatengagementen wordt de opwarming van de aarde bij lange niet beperkt tot minder dan 2 graden Celcius (zie hieronder). Maar de bewustwording groeit wel, samen met het besef dat ook de ambities voor 2030 een flinke stroomstoot moeten krijgen.

Green deal

Europa zit in polepositie met een nieuwe Europese Commissie die mikt op een green deal. In Europa trekken Nederland, Frankrijk en Duitsland de kar voor het optrekken van de ambities voor 2030. Dit najaar komt er bijna zeker een akkoord over een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Ook al zal dat gepaard moeten gaan met enige financiële troost voor de landen die op de rem staan, zoals Polen, Hongarije en Tsjechië. En premier Charles Michel zal vanuit zijn nieuwe functie als voorzitter van de Europese Raad de veel te trage Belgen herhaaldelijk tot meer spoed moeten aanmanen.

Ook landen in economische ontwikkeling als China en India doen hun duit in het zakje, met massale investeringen in hernieuwbare energie. Een probleem is wel dat de uitstoot in China normaal pas in 2030 zal pieken en vervolgens dalen. Verwacht wordt dat Peking belooft sneller de omslag te maken.