Basketballegende Kobe Bryant komt om in helikoptercrash

Vijfvoudig NBA-kampioen Kobe Bryant is overleden bij een helikoptercrash in Californië.

Dat meldde het Amerikaanse tabloid TMZ en is later bevestigd door de autoriteiten. Bij de crash kwamen nog vier andere personen om het leven, maar de politie van Los Angeles wil de identiteit van die slachtoffers niet vrijgeven. De helikopter stortte zondagochtend om 10u neer.

De 41-jarige Bryant is één van de meest succesvolle spelers in de NBA-geschiedenis. Met de Los Angeles Lakers werd hij vijf keer kampioen (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). In 2016 zette de 1m98 grote shooting guard een punt achter zijn carrière, die hij volledig bij de Lakers doorbracht (1996-2016).

Black Mamba

In 2008 werd 'The Black Mamba' tot Most Valuable Player van de NBA uitgeroepen, in 2009 en 2010 was hij de MVP van de NBA-finale. Met 33.643 punten is hij de nummer vier op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. De ironie wil dat Bryant dit weekend nog voorbijgestoken werd door Lebron James als topscoorder aller tijden.

In 2016, net na de beëindiging van zijn 20-jarige basketbalcarrière, richtte Bryant samen met investeerder Jeff Stibel een fonds op van 100 miljoen dollar, met tech-, media- en databedrijven als doelwit. 'Ik wil dat men mij over 20 jaar niet herinnert als sportman, maar als investeerder', was zijn ambitie toen.

Bryant investeerde ook in het sportdrankenmerk Bodyarmor, en wilde daarmee Gatorade van PepsiCo uitdagen. Coca Cola stapte later in het kapitaal van Bodyarmor.