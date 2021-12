Koffie was in geen tien jaar zo duur

De internationale koffieprijs staat op het hoogste peil in tien jaar. Arabicabonen, die gebruikt worden door de meeste koffieketens, kosten nu 2,5 dollar per pond . Bijna een verdubbeling tegenover januari.

De prijs is al even aan een klim bezig. De langdurige stijging heeft meerdere oorzaken. Eerder dit jaar leidden droogte en onverwachte vorst in Brazilië tot kleinere oogsten. Dat heeft te maken met het weerfenomeen La Nina. Dat wakkert de vrees voor een blijvende krapte van de oogst aan. Vorst is erg slecht voor een jonge koffieplant en door de droogte komt een koffiebes niet volledig tot groei.