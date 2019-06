Koningin Máxima onder vuur voor gesprek met Saoedische kroonprins

Een ontmoeting van de Nederlandse koningin Máxima met de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman valt in slechte aarde.

Verschillende Nederlandse politieke partijen stellen vragen bij de ontmoeting van de Nederlandse koningin Máxima met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Máxima sprak de Saoedische kroonprins op de G20 in de Japanse stad Osaka. Mohammed bin Salman wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Istanboel in oktober van vorig jaar.

Máxima was op die top van grootste economieën voor de Verenigde Naties omdat ze zich namens de VN inspant voor bijvoorbeeld meer kredieten voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Saoedi-Arabië is gastheer van de volgende G20-top.

Kritiek uit politiek

De ontmoeting had nooit mogen doorgaan, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Wie daarvoor toestemming gaf, 'begrijpt niks van diplomatie en nog minder van beeldvorming'. De Saoediërs gaan hiermee aan de haal om Mohammed bin Salman voor te stellen als gerespecteerd wereldleider, vreest hij. Ook GroenLinks en SP reageren kritisch.

Ook op internationaal vlak wordt Máxima fors bekritiseerd. Agnes Callamard, de VN-rapporteur die de moord op de Jamal Khashoggi onderzocht, beschuldigt Máxima zelfs van medeplichtigheid door de zaak niet met de prins te bespreken. 'Dat is meer dan teleurstellend', zegt Callamard tegen het Algemeen Dagblad. 'Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen. Op dit punt staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid.'