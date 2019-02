Kremlin jaagt investeerders op stang

De arrestatie van een Amerikaanse zakenman in Rusland veroorzaakt beroering. Michael Calvey wordt beschuldigd van fraude, maar maakt zelf gewag van een afrekening door zijn Russische zakenpartners.

De Russische autoriteiten stelden Michael Calvey donderdag formeel in staat van beschuldiging, een week nadat hij voor dag en dauw gearresteerd werd in Moskou. De 51-jarige Amerikaanse investeerder zou zich schuldig hebben gemaakt aan de verduistering van 2,5 miljard roebel (33,5 miljoen euro). Er hangt hem een gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd.

Calvey ontkent de aantijgingen en beweert dat hij het slachtoffer is van een afrekening. Hij is verwikkeld in een gevecht met twee Russische zakenpartners om de controle over een bank.

Een van hen diende eerder deze maand een klacht in tegen Calvey en sprak daarbij zijn bevriende contacten bij de veiligheidsdienst FSB aan. Een week later zat de Amerikaan in de gevangenis.

De zaak tegen Calvey joeg de afgelopen dagen een schokgolf door de Russische zakenwereld. De Amerikaan is al een kwarteeuw actief in Rusland en bouwde in die periode een ijzersterke reputatie op.

Online zoekrobot

Zelfs in de entourage van president Vladimir Poetin werd verbaasd gereageerd op de arrestatie.

Met zijn durfkapitaalfonds Baring Vostok investeerde Calvey vooral in kleinere bedrijven die onder de radar bleven. Hij stapte bijvoorbeeld vroeg in Yandex, de grootste online zoekrobot van Rusland.

Zelfs in de entourage van president Vladimir Poetin werd verbaasd gereageerd op de arrestatie. ‘Een illegale daad’, oordeelde Boris Titov, de ombudsman van het Kremlin voor het bedrijfsleven. En Aleksej Koedrin, een vertrouweling van Poetin en gewezen minister van Financiën, sprak van een ‘noodsituatie voor de economie’. Hij waarschuwde dat de kwestie het toch al wankele vertrouwen van investeerders dreigt te ondermijnen.

De inbeschuldigingstelling tegen Calvey kwam nauwelijks een dag nadat Poetin uitgehaald had naar de juridische pesterijen tegen ondernemers. In een toespraak voor het Russische parlement beweerde de president dat zakenlui niet moeten leven ‘met de voortdurende vrees voor strafvervolging’. Het klonk als een mea culpa want in het verleden vervolgde het Kremlin bij herhaling politieke tegenstanders onder het mom van de strijd tegen de corruptie.

De inbeschuldigingstelling van Calvey kwam amper een dag nadat Poetin zei dat ondernemers niet met constante vrees voor vervolging moeten leven.

Het Kremlin hoopt alvast de schade te beperken. Het onzekere economische klimaat heeft de afgelopen jaren heel wat investeerders afgeschrikt. De directe buitenlandse investeringen daalden van bijna 25 miljard euro in 2017 naar zowat 2 miljard vorig jaar. Bovendien kosten de internationale sancties het land handenvol geld. Het Russische ministerie van Economie becijferde die schade onlangs op 5,6 miljard euro in 2018.

Ondanks de economische strubbelingen is Poetin niet van plan in te grijpen in de zaak-Calvey, zoals verschillende groepen vragen. Zijn woordvoerder Dimitri Peskov betwijfelde of het gaat om het soort ongerechtvaardigde arrestatie waarnaar de president verwees.