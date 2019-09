Kremlin viseert oppositie na verloren verkiezingen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny had zondag opgeroepen strategisch te stemmen bij lokale verkiezingen in Moskou.

De Russische autoriteiten voerden donderdag tientallen huiszoekingen uit bij medestanders van oppositieleider Aleksej Navalny.

'Poetin is heel boos', schreef Navalny op sociale media nadat de politie in 39 steden was binnengevallen bij zijn medewerkers. 'Dit is een zaak waarbij de acties van de politie niet verschillen van die van inbrekers.'

1 miljard Witwassen De stichting van oppositieleider Aleksej Navalny wordt verdacht van het witwassen van 1 miljard roebel (14 miljoen euro).

De huiszoekingen maken volgens de autoriteiten deel uit van een gerechtelijk onderzoek naar de Anti-Corruptiestichting, een vehikel waarmee Navalny de corruptie in de entourage van president Vladimir Poetin blootlegde.

Navalny's stichting wordt verdacht van het witwassen van 1 miljard roebel (14 miljoen euro). Onderzoekers lieten al een rist bankrekeningen blokkeren. Volgens de oppositie is het onderzoek een poging om Navalny te dwarsbomen.

Bittere nederlaag

De ongeziene golf van huiszoekingen komt amper vier dagen nadat de Kremlin-gezinde partij Verenigd Rusland een bittere nederlaag had geleden bij lokale verkiezingen. De partij speelde in de hoofdstad Moskou zowat een derde van haar zetels kwijt.

Het zware verlies was het gevolg van Navalny's oproep om 'slim te stemmen'. De oppositieleider had de kiezers aangemaand voor eender welke kandidaat te stemmen, zolang die maar niet opkwam voor Verenigd Rusland.

De lokale stembusgang was omstreden omdat de verkiezingscommissie tientallen kandidaten van de oppositie had geweerd. Vaak gebeurde dat om allerlei drogredenen. Zo werd iemand geweigerd omdat ze niet had aangegeven dat ze 176 roebel (2,5 euro) kindergeld krijgt.

Tienduizenden betogers

De onvrede over het gesjoemel in de aanloop naar de verkiezingen bracht afgelopen zomer geregeld tienduizenden betogers op straat. Navalny, die had opgeroepen tot de demonstraties, werd herhaaldelijk opgepakt.