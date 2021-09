'Landbouwsubsidies verstoren concurrentie en milieu'

De internationale landbouwsubsidies werken de ongelijkheid en de milieuvervuiling in de hand, waarschuwen de Verenigde Naties. De instelling pleit voor een drastische hervorming van de miljardenstromen.

Jaarlijks stroomt wereldwijd zo'n 540 miljard dollar (457 miljard euro) aan subsidies naar de landbouwsector. Het overgrote deel daarvan - 470 miljard dollar of 87 procent van het totaal - verstoort de concurrentie, bevoordeelt de grote landbouwbedrijven en is schadelijk voor het milieu, zeggen drie VN-agentschappen in een nieuwe studie.

Het rapport roept op tot een radicale hervorming van de wereldwijde miljardenhulp aan de landbouw. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het Milieuprogramma (UNEP) van de VN stellen dat het huidige systeem leidt tot ondervoeding. Vorig jaar had bijna een derde van de wereldbevolking geen regelmatige toegang tot goede voeding.

Douanerechten

De subsidies worden vooral verdeeld via douanerechten of zijn gekoppeld aan de productie of de teelt van bepaalde producten. Dat is volgens het rapport niet alleen inefficiënt en schadelijk voor de gezondheid. Het subsidiesysteem vervalst ook de prijzen en leidt tot ongelijke kansen. Grote agrarische bedrijven krijgen namelijk de voorkeur op kleine boerderijen.

De VN-agentschappen benadrukken dat landbouw een van de belangrijkste oorzaken is van de klimaatverandering. Maar vooral boeren lijden het meest onder de gevolgen van de klimaatcrisis, zoals droogte, overstromingen of extreme hitte.