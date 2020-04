Leidt een recessie tot meer sterfte?...

In een welvarend land leven de mensen langer. Maar verbazend genoeg lijkt een recessie ertoe te leiden dat in eerste instantie net minder mensen sterven.

Is de regering door een lockdown af te kondigen met de ene hand mensenlevens aan het redden en met de andere hand aan het eisen? in deze merkwaardige tijden is het een relevante vraag geworden. Door het publieke leven lam te leggen behouden de ziekenhuizen de controle op de behandeling van coronapatiënten en redden ze levens. Maar de lockdown creëert ook een heel zware recessie. En dus is de vraag: leidt een recessie ertoe dat meer mensen sterven?

Van Burundi naar Zwitserland

Intuïtief zou je denken van wel. Data leren dat hoe rijker een land is, hoe langer de mensen er leven. Zet landen op een grafiek op basis van de levensverwachting van hun inwoners en het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner, en je krijgt een heldere trend. Rechts bovenaan staan landen als Zwitserland. Een inwoner wordt er gemiddeld 83 jaar en is goed voor 61.500 dollar aan bbp per jaar.

Aan de andere kant van het spectrum, links onderaan de grafiek, staan landen als Burundi, Sierra Leone en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Een inwoner van dat laatste land is goed voor 605 dollar per jaar, honderd keer meer minder dan een Zwitser. En hij of zij wordt gemiddeld 51.

Op lange termijn is het verhaal dus helder. Zelfs over de causaliteit bestaat vrij grote eensgezindheid. Een goed draaiende economie maakt investeringen in onderwijs, gezondheid en sociale zekerheid mogelijk en doet mensen langer leven. Op lange termijn is economische groei daardoor de hefboom voor een langer leven.

Doodt recessie?

Op basis van die vaststellingen zou je denken dat een zware recessie, waar we nu aan het in tuimelen zijn, meteen ook de sterftecijfers de hoogte in jaagt. Maar dat blijkt niet het geval te zijn.

Dat komt om te beginnen omdat de sterftecijfers van jaar tot jaar bekeken vrij stabiel zijn, zegt Patrick Deboosere, professor demografie aan de VUB. In België sterven gemiddeld 300 personen per dag, met seizoensschommelingen van 250 tot 350 overlijdens per dag. Die schommelingen worden onder meer veroorzaakt door een griepepidemie. Op lange termijn daalt het sterftecijfer traag, en stijgt de levensverwachting.

Maar zelfs die kleine verschillen in sterftecijfers leren dat tijdens een recessie die trend doorgaans niet slechter, maar beter wordt. Er sterven in economisch lastiger tijden dus relatief minder mensen dan in de hoogconjunctuur. Of anders gesteld: de langetermijntrend van het aantal doden blijft dalen, maar in recessies daalt de trend vaak iets sneller. Dat leert althans onderzoek uit de VS. Ook een Europese studie over de recessie van 2008-2009, die in Nature verscheen, kwam voorzichtig tot die conclusie.

Verkeer en obesitas

Een eerste verklaring daarvoor ligt wellicht in de sociale zekerheid, die een buffer vormt om schokken op te vangen. Daardoor vertaalt inkomensverlies zich niet meteen in levensbedreigende ellende.

Economen zouden stellen dat de dood procyclisch is.

Maar de auteurs van de Nature-studie suggereren een tweede reden: een recessie heeft niet alleen negatieve gevolgen. Amerikaans onderzoek leert dat mensen in periodes van hoge werkloosheid minder roken en drinken, wellicht uit geldgebrek. Ook zware obesitas neemt af in economische moeilijke tijden. In de OESO-landen kan je bovendien iedere procent stijging van de werkloosheidsgraad in verband brengen met een daling van 2 procent van het aantal verkeersdoden, leert ander onderzoek uit de VS.

Ook de luchtvervuiling neemt af tijdens een recessie en dat spaart eveneens mensenlevens. Een ander vermoeden is dat burn-outs afnemen in periodes van laagconjunctuur.

Zelfmoord

Sommige doodsoorzaken komen dan weer wel prominenter in beeld tijdens jaren waarin het economisch moeilijk gaat. Een daarvan is zelfmoord, zegt Deboosere. Vooral in Griekenland was dat tijdens de jarenlange recessie waarin het land tijdens de eurocrisis verzeild was zeer manifest.

Maar doorgaans weegt dat stijgende zelfmoordcijfer niet op tegen andere factoren en sterven er dus minder mensen in een recessie dan in hoogconjunctuur. Nog een verklaring kan zijn dat de sommige gevolgen van een recessie zich pas nadien laten voelen, via besparingen bij de overheid. Dat kan verklaren waarom in het Verenigd Koninkrijk, dat zwaar saneerde in de periode vlak na de financiële crisis, van 2012 tot 2018, de sterftecijfers plots stopten met dalen.

Dus ja, welvaart en een langer leven gaan hand in hand. Maar op korte termijn is het verband lastig te leggen en lijkt het tijdens een recessie net iets beter te gaan. In tijden van hoogconjunctuur sterven dan weer nipt iets meer mensen. Of zoals economen het zouden stellen: de dood is procyclisch.