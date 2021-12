Leven onder de dreiging van een Russische inval

Met dreigende zware economische sancties hoopt het Westen een Russische inval in Oekraïne af te wenden. In Oost-Oekraïne, waar het conflict al sinds 2013 ettert, regeert zowel onrust als gelatenheid. ‘We zijn eraan gewend dat we van Rusland alles kunnen verwachten.’

Behendig stuurt Anatoli Nabozjenko zijn Ford-landrover over het modderige paadje achter zijn agrarische bedrijf. In de gure kou wijst hij naar de glooiende heuvels aan de overkant van het meertje. ‘Daar begint Rusland. Zie je hun tanks al?’, grinnikt de fruitteler sarcastisch.

Nabozjenko boert in het gehuchtje Veterinarne, pal aan de Russische grens in de noordoostelijke Oekraïense regio Charkiv. ‘Als kind liepen we gewoon Rusland in. Dan vroeg een grenswacht wat we gingen doen en antwoordden wij: ‘IJs kopen in het dorp verderop.’ En dan liet hij ons door.’

De essentie In het Oekraïense Charkiv leven mensen al acht jaar onder de dreiging van een Russische inval. De liefde voor het buurland is bekoeld, maar bijna de helft van de inwoners wil handels- betrekkingen met Rusland in stand houden. De economie van de regio is inmiddels echter grotendeels losgezogen van de grote oosterbuur.

De grens is niet meer dan een rol prikkeldraad die kilometers breed over de heuvels is uitgerold. Grenswachten zie je hier niet. De Oekraïners hebben een kleine, houten wachtpost op palen. De omgeving is vredig, aan de waterkant wuift het riet in de harde wind. Het Russische leger lijkt ver weg.

Opstand en annexatie

Maar de tijden van zomaar ijs halen in Rusland zijn voorbij sinds Oekraïne in de winter van 2013 en 2014 in opstand kwam tegen zijn toenmalige president Viktor Janoekovitsj. Diens vlucht leidde tot de Russische annexatie van de Krim en de oorlog in de door Rusland militair gesteunde afvallige Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk.

In Charkiv was het in die dagen een dubbeltje op zijn kant. De regio en zijn gelijknamige hoofdstad zijn grotendeels Russischtalig en waren van oudsher sterk op Rusland gericht. Maar de pro-Russische activisten kregen geen voet aan de grond en Charkiv bleef stevig in Oekraïense handen.

‘De politieke elite hier wist in 2014 duidelijker wat ze wilde. In Donetsk en Loehansk waren de Oekraïense bestuurders weifelachtiger’, verklaart de lokale socioloog en onderzoeker Oleg Sinajoek waarom zijn stad en regio een oorlog bespaard bleef.

Veel inwoners van Charkiv hebben warme gevoelens voor Rusland, maar dat is wel aan het verminderen. Oleg Sinajoek, onderzoeker New Marketing

Economische repercussies

Maar blijft die fragiele vrede in Charkiv en de rest van Oekraïne intact? De jongste maanden bouwde Rusland een troepenmacht van zo’n 100.000 soldaten op aan de grens met de voormalige Sovjetrepubliek. President Volodymyr Zelensky voorspelde al een Russische coup, en westerse inlichtingendiensten waarschuwen dat Vladimir Poetin tegen eind januari zijn militairen het buurland in zou sturen.

De toenemende geopolitieke spanningen noopten de Amerikaanse president Joe Biden, geruggensteund door Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK, deze week tot dreigende taal tijdens een videoconferentie met Poetin. Een Russische inval zou leiden tot snoeiharde economische repercussies. Tegen Poetins onmiddellijke entourage, Russische banken en de Nord Stream 2- gaslijn naar Europa. Zelfs Rusland uitsluiten van het internationaal betaalsysteem ligt op tafel. Negen Oost-Europese NAVO- lidstaten, van Estland, Letland en Litouwen over Polen en Hongarije tot Bulgarije, garandeerde hij extra Amerikaanse militaire steun.

Ook onder de burgers van Charkiv groeit de onrust, weet socioloog Sinajoek, al nuanceert hij die tegelijkertijd. ‘Er wordt veel over de dreiging gepraat en ze verontrust de mensen. Maar in tegenstelling tot 2014 staat de bevolking minder op scherp. Toen was iedereen nog in de opperste staat van paraatheid, nu denken de mensen: het kan gebeuren, maar we leven verder.’

Uit de jongste peilingen van Sinajoeks bureau New Marketing blijkt dat de bevolking van Charkiv nog altijd warme gevoelens koestert voor Rusland. ‘Velen hebben er familie wonen en hebben er gestudeerd’, zegt de socioloog in zijn sjieke kantoor in het fraaie stadscentrum. ‘Maar vergeleken met 2014 zijn deze gevoelens voor Rusland wel tanende en dat proces zet door.’

Zo’n 40 procent van de Charkivenaren ziet Rusland nog wel als een belangrijke handelspartner. Voor de dreigende oorlog was de regionale economie nauw verbonden met Rusland. Sinajoek: ‘We waren heel erg afhankelijk van de Russische business. Met name voor de detailhandel was er een grote markt. Er kwamen veel Russen hier kopen, omdat het in Oekraïne goedkoper was dan daar.’

Charkiv kent een grote machinebouwindustrie, die eveneens grotendeels steunde op de vraag van de grote oosterbuur die wegviel. ‘Het was lastig die markt opnieuw op te bouwen. Veel fabrieken hielden ermee op of hebben problemen met het betalen van de salarissen’, verzucht Sinajoek.

‘Maar we zijn van Rusland losgebroken’, vervolgt de socioloog, en volgens hem heeft de bevolking zich goed geheroriënteerd op nieuwe bezigheden. ‘Veel zijn de IT in gegaan. En niet alleen de jongeren. Ook mensen van 35 of 40 jaar.’

Er zijn Russische pogingen om maximale spanning in Oekraïne te veroorzaken, zodat de Oekraïners zelf van hun regering afwillen. Oleg Sinajoek, onderzoeker New Marketing

Politicologe Joelia Bidenko van de Universiteit van Charkiv valt op dat vooral westerse media aandacht besteden aan de Russische dreiging. ‘Oekraïense media zwijgen er doorgaans over. En ook president Zelensky besteedt nauwelijks aandacht aan het gevaar van een Russische inval.’

Ook Bidenko vermoedt dat Charkiv heeft leren leven met de spanningen van een dreigende Russische inval. ‘Acht jaar geleden hadden we allemaal onze koffers klaarstaan en ons paspoort op tafel liggen. Nu niet meer. De spanning is er nog wel, maar niet meer zo intens als in 2014.’

De gebeurtenissen van toen hebben de houding van de inwoners van Charkiv ten aanzien van Rusland evenwel ‘cruciaal veranderd’, meent Bidenko. ‘Het aantal mensen dat Rusland en zijn geopolitieke doelen nog steunt, is gehalveerd.’

Volgens haar voelt nog maar 8 procent van de Charkivenaren iets voor de aansluiting van Oekraïne bij de Euraziatische Unie, een club van voormalige Sovjetstaten die een tegenhanger van de EU moet vormen. Voor 2014 was dat meer dan 50 procent, zegt Bidenko.

Kans op oorlog

De vraag blijft of er oorlog komt. De socioloog Sinajoek zucht. ‘We zijn eraan gewend dat we van Rusland alles kunnen verwachten.’ Toch denkt hij niet dat Moskou met militair ingrijpen zal proberen Oekraïne te annexeren. ‘Het zou de infrastructuur alleen maar verwoesten. Eerder zal Rusland het proberen via beïnvloeding. Dat zie je nu al: er zijn pogingen om maximale spanning in Oekraïne te veroorzaken, zodat de Oekraïners zelf van hun regering afwillen.’

Bij de grens in Veterinarne probeert fruitteler Nabozjenko, die een Russische moeder en een Oekraïense vader heeft, de moed erin te houden. ‘De situatie is heel onprettig, maar niemand zit op een oorlog te wachten.’

Hij wijst nog een keer naar de overkant van het meertje, en grinnikt. Langs de oever loopt een weg van enkele tientallen meters. ‘We hebben de Russen gevraagd het prikkeldraad iets hoger op de heuvel neer te leggen, zodat we het paadje konden blijven gebruiken. Op die manier hebben we nog een stukje land weten af te troggelen.’