Libanon in ‘opzettelijke depressie’ zegt Wereldbank

'Beiroet komt er bovenop', zegt graffiti op een muur van de verwoeste haven in de hoofdstad. Nochtans balanceert Libanon op de rand van het bankroet.

De Libanese economie zinkt weg in een ‘opzettelijke depressie’. Dat zegt de Wereldbank dinsdag in een vernietigend rapport. Het land snakt naar internationale steun, maar hervormingen blijven uit. De bevolking is radeloos. ‘Geef geld aan ons, niet aan onze corrupte overheid.’

De Franse president Emmanuel Macron en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres organiseerden woensdagavond een internationale hulpconferentie voor Libanon. Het is al de tweede sinds de zware explosie in de haven van Beirut begin augustus.

De situatie in Libanon gaat van kwaad naar erger. Het land tuimelt in de zwaarste economische crisis ooit. De Wereldbank ziet de Libanese economie dit jaar met maar liefst 19.2 procent krimpen. Ook volgend jaar komt er geen beterschap met een krimp van 13.2 procent. Het land kijkt aan tegen een staatsschuld van bijna het dubbele van het bruto binnenlands product.

Rampjaar

De beschuldigende vinger gaat richting het falen van de Libanese autoriteiten om de crisis aan te pakken. ‘Het opzettelijk gebrek aan effectieve beleidsmaatregelen bracht de economie in een zware en langdurige depressie’, zegt de Wereldbank.

19.2 % Krimp economie De Wereldbank ziet de Libanese economie met maar liefst 19.2 procent krimpen.

De economie van Libanon begon vorig jaar in te storten als gevolg van jaren van endemische corruptie en wanbeheer. Een golf van anti-regeringsprotesten volgde. Vervolgens sloeg ook de coronapandemie hard toe. De economie werd verder op de knieën gedwongen. In maart verzuimde de regering een schuld van 1,2 miljard dollar terug te betalen. ‘De corruptie heeft de staat opgegeten’, zei premier Hassan Diab toen. Het land was toen al bankroet.

En dan, op 4 augustus, gebeurde het ondenkbare. Een van de grootste niet-nucleaire explosies in de geschiedenis legde de haven van Beiroet en omgeving letterlijk plat. Bijna 200 mensen stierven, ongeveer 6.000 raakten gewond en 300.000 van de 2,2 miljoen inwoners werden dakloos. De Libanese bevolking kwam opnieuw op straat. Gefrustreerd en uitgeput over het wanbeleid, de incompetentie en de nalatigheid.

Werkloosheid en honger

De Wereldbank verwacht dat meer dan de helft van de Libanese bevolking volgend jaar in armoede verzeild zal raken. Vooral de vooruitzichten voor de jeugd zijn deprimerend. Volgens de Wereldbank heeft 40 procent geen werk, onderwijs of opleiding.

Serge Dagher, een veertiger en ingenieur uit Beirut, beaamt. ‘De werkloosheid is enorm’, zegt hij aan De Tijd. ‘De meeste kleine bedrijven zijn dicht en gaan over de kop. Ook grotere bedrijven hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. Veel van mijn vrienden zijn werkloos of ontvangen maar de helft van hun loon.’

Ondertussen gaat de inflatie door het dak. Tot wel 120 procent. ‘Ons spaargeld verdampt, maar ons geld afhalen lukt vaak niet. Geblokkeerd door de banken’, zegt Dagher. ‘We hebben moeite om eten te kopen.’

Geen hulp zonder hervormingen

Dat Libanon noodlijdend is, staat als een paal boven water. De eerste conferentie van Macron bracht via 36 landen 253 miljoen euro aan noodhulp op. Maar er is langdurige financiële steun nodig. Die is gekoppeld aan fiscale, financiële, sociale en bestuurlijke hervormingen.

Net daar knelt het schoentje. De politieke elite van Libanon bleef aarzelen en kibbelen. Dat de sjiitische militie Hezbollah - een bondgenoot van Iran en het Assad-regime in buurland Syrië - in Beiroet mee in de regering zit, bemoeilijkt de zaak. Vier dagen na de explosie nam de voltallige regering van de 60-jarige professor Hassan Diab onder druk van een groot volksprotest ontslag. Een nieuwe regering bleef uit.

‘Er zal geen financiële steun aan Libanon worden betaald tot een regering is gevormd en een audit door de Centrale Bank is uitgevoerd’, waarschuwde het Élysée woensdag enkele uren voor de opening van de donorconferentie. ‘Het is dat of bankroet’, zei een lid van het team van Macron.

'Geen regering, geen financiële steun' De Franse regering

Sinds de explosie van begin augustus bracht Macron al twee bezoeken aan Beiroet. ‘We zijn toen gaan protesteren’, zegt Dagher. ‘We hadden pancartes bij ons met daarop de boodschap geen geld te geven aan de corrupte overheid, maar aan ons.’