Londen start noodprocedure voor overvolle ziekenhuizen

De Londense burgemeester Sadiq Khan heeft de noodprocedure geactiveerd omdat de ziekenhuizen overspoeld worden met coronapatiënten. 'Als de verspreiding niet afneemt, komen we bedden tekort.'

Het besmettingspercentage van het coronavirus in Londen is volgens de jongste cijfers van het Britse ministerie van Volksgezondheid boven 1.000 per 100.000 (1 op 100) mensen gestegen. Ter vergelijking: in ons land tellen de provincies 80 tot 130 besmettingen per 100.000 mensen.

De toestand in Londen is allicht erger dan de cijfers aangeven. Het Office for National Statistics schat dat een op de dertig Londenaren besmet is met Covid-19. In sommige delen van de hoofdstad loopt dat op tot een op de twintig, zegt burgemeester Sadiq Khan.

Khan zet een noodprocedure in gang. Hij vreest een tekort aan ziekenhuisbedden als de verspreiding van het virus de komende twee weken niet vertraagt. De fors aanzwellende verspreiding is mogelijk het gevolg van de besmettelijkere variant van Covid-19.

Er liggen 7.034 mensen in het ziekenhuis, 35 procent meer dan op de piek van de eerste golf in april. Sadiq Khan Burgemeester Londen

'Elke dag een nieuw ziekenhuis'

'Er liggen 7.034 mensen in het ziekenhuis, 35 procent meer dan op de piek van de eerste golf in april', zegt de burgemeester. 908 worden beademd, een stijging met 42 procent op weekbasis. De jongste drie dagen overleden in de Londense ziekenhuizen 477 mensen aan het coronavirus.

De Londense ziekenhuizen nemen elke dag meer dan 800 coronapatiënten op. 'Dat is het equivalent van een nieuw Saint Thomas-ziekenhuis (groot academisch ziekenhuis in het centrum, red.), elke dag', zegt het hoofd van de Britse Gezondheidsdienst (NHS). De ambulancedienst krijgt meer dan 8.000 noodmeldingen per dag, terwijl dat er op een normale drukke dag 5.500 zijn.

Werkloze noodziekenhuizen

Het VK heeft zeven Nightingale-noodziekenhuizen gebouwd, in onder meer Glasgow, Manchester en Birmingham. Dat in Londen telt 4.000 ziekenhuizen. Maar bij gebrek aan verpleegkundigen kunnen de noodhospitalen niet in gebruik worden genomen.

Kahn riep premier Boris Johnson op meer geld uit te trekken voor Londenaren die door zelfisolatie hun job niet kunnen uitoefenen. De burgemeester wil ook dat gebedshuizen dichtgaan en dat mondmaskers ook buiten worden gedragen, zeker op drukke plaatsen.