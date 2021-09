Londens burgemeester: 'Tanken prioritair voor mensen in sleutelsectoren'

Omdat veel benzinestations in het Verenigd Koninkrijk zonder brandstof vallen, vraagt de Londense burgemeester Sadiq Khan om voorrang te geven aan mensen die in sleutelsectoren werken.

Bepaalde benzinestations zouden volgens hem alleen gebruikt mogen worden door mensen die in de belangrijkste sectoren werken en die met de auto naar het werk moeten, aldus de Labour-politicus maandag op het partijcongres van de Britse sociaaldemocraten in Brighton. 'De regering moet dringend de nodige stappen ondernemen om dergelijke maatregelen in te voeren', zei Khan.