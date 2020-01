Londense politie voert gezichtsherkenning in

De technologie moet de politie in staat stellen om gezochte criminelen op te sporen en te arresteren. 'Dit betekent niet dat technologie het werk overneemt van de agenten', zegt de politie in een mededeling. 'De beslissing blijft in handen van de agenten liggen. Maar als het kan helpen om vermiste kinderen terug te vinden, is het onze plicht om de technologie in te zetten.'

In andere Europese steden is nog geen sprake van gezichtsherkenning. Afgelopen zomer pleitte de Europese Commissie zelfs voor striktere regels. De federale politie moest in september een project met automatische gezichtsherkenning in de luchthaven in Zaventem stilleggen, omdat het in strijd was met de gegevensbeschermingswet.