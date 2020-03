'Luchtvervuiling kost drie levensjaren'

Luchtvervuiling maakt meer doden dan oorlog, roken, malaria of hiv/aids, zeggen wetenschappers.

Als de wereld een pandemie moet vrezen, is het er een als gevolg van luchtvervuiling. Dat zeggen de professoren Jos Lelieveld en Thomas Münzel in een studie die is gepubliceerd in Cardiovascular Research. Ze claimen voor het eerst te hebben bestudeerd hoe luchtvervuiling je leven inkort, afhankelijk van leeftijd, plaats en andere ziektes.

De onderzoekers zeggen dat luchtvervuiling de levensverwachting gemiddeld met drie jaar doet dalen. Ter vergelijking: roken verkort de levensverwachting gemiddeld met 2,2 jaar, hiv/aids met 0,7 jaar en malaria met 0,6 jaar. Geweld en oorlogen zijn goed voor 0,3 jaar.

Vooral ouderen lijden onder luchtvervuiling, al zijn er uitzonderingen, zoals kinderen onder vijf jaar in arme landen in Afrika en Zuid-Azië.

Een andere manier om de impact uit te drukken is in doden per jaar. Luchtvervuiling tekende in 2015 voor 8,8 miljoen doden, tabak voor 7,2 miljoen, aids voor 1 miljoen, malaria voor 600.000 en oorlogsgeweld voor 530.000.

Longen en hart

Luchtvervuiling leidt volgens de onderzoekers tot ademhalings- hart- en longproblemen, longkanker, hartaanvallen en andere ziektes zoals diabetes en hoge bloeddruk. Hartziektes zijn verantwoordelijk voor het grootste verlies aan levensverwachting.

De onderzoekers maken een onderscheid tussen natuurlijke luchtvervuiling en pollutie met een menselijke oorzaak. Onder de eerste soort vallen woestijnstormen en bosbranden. Maar twee derde van het verlies aan levensverwachting heeft een menselijke oorzaak. Die komt grotendeels neer op het gebruik van fossiele brandstoffen. Volgens de onderzoekers zou het compleet bannen van fossiele brandstoffen de wereldbevolking een jaar langer doen leven.

Oost-Azië

Luchtvervuiling maakt de meeste slachtoffers in Oost-Azië. In Europa is er 2,2 jaar verlies aan levensverwachting, waarvan 1,7 jaar voorkomen kan worden.

In Afrika is luchtvervuiling een gezondheidsrisico dat even groot is als hiv/aids of malaria, zegt Lelieveld, die aan het Max Planck Instituut in het Duitse Mainz doceert. In Europa is het echter veel groter. Hier is het qua impact vergelijkbaar met roken.