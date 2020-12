MacKenzie Scott schenkt halve rijkdom weg via 'datafilantropie'

MacKenzie Scott, de ex van Amazon-baas Jeff Bezos, doneert meer dan 4 miljard dollar aan goede doelen. Ze maakt daarvoor gebruik van 'datafilantropie'. Ook in België wordt het fenomeen populair.

'Deze pandemie is een sloophamer voor Amerikanen die het al moeilijk hadden', stak MacKenzie Scott woensdag van wal in een druk gelezen blogpost. 'Ondertussen is de rijkdom van miljardairs aanzienlijk toegenomen.'

'Onze rijkdom', wil de op twee na rijkste vrouw ter wereld eigenlijk zeggen. In 2019 scheidde Scott van Bezos, na meer dan 25 jaar huwelijk. Op slag was ze een van rijkste vrouwen ter wereld, met voor 38 miljard dollar aan Amazon-aandelen. Na de scheiding verklaarde ze dat ze zich op filantropie zou storten, het steunen van goede doelen.

Niet impulsief

Woensdag kondigde Scott aan 4 miljard dollar weg te schenken aan 384 organisaties verspreid over de Verenigde Staten. Dat bedrag komt boven op een schijf van al 1,7 miljard dollar in juli.

De teller zal sowieso nog aandikken. Scott wil de helft van haar rijkdom aan goede doelen geven. Ook haar haar voormalige echtgenoot Bezos gaf al een enorm bedrag aan goede doelen: 791 miljoen dollar.

Scott noch Bezos zijn impulsieve filantropen. Het klimaat ligt Bezos na aan het hart. Hij selecteerde 17 organisaties. Scott gaat een stapje verder en werkt met een 'datagestuurde' aanpak.

Op basis van diverse indicatoren zoals 'sterk leiderschap', 'lokaal ingebed' en 'weinig toegang tot giften' koos Scott haar begunstigden. Inhoudelijk focust ze onder meer op voedselhulp, schuldverlichting en onderwijs. Door de datagestuurde aanpak kwam ze uit bij 384 organisaties van 6.500 mogelijke kanshebbers.

Vermogende Belgen

Vermogende burgers die miljarden in goede doelen pompen, het lijkt een Amerikaans fenomeen. Maar ook in België bestaan grote filantropen. 'Wij beheren onder meer het fonds van iemand die al 2,6 miljoen euro in fietsinfrastructuur in Brussel pompte', zegt Erika Racquet, de woordvoerster van de Koning Boudewijnstichting.

'Maar je hoeft geen Bill Gates of Bezos te worden om filantroop te zijn.' Uit de Belgische 'Barometer van de Filantropie', die de Koning Boudewijnstichting elke drie jaar samen met de denktank Itinera opstelt, blijkt dat 63 procent van de Belgen het voorbije jaar één of meer giften deed. Voor gemiddeld 252 euro.

Sommige schenkers willen exact en heel concreet weten wat hun gift mogelijk maakt. Bijvoorbeeld: ik heb 10.000 euro, hoeveel voedselpakketten zijn dat? Ludwig Forrest Filantropieadviseur Koning Boudewijnstichting

Ook bij de Koning Boudewijnstichting merken ze dat datafilantropie in de lift zit. Volgens Ludwig Forrest, filantropieadviseur bij de Koning Boudewijnstichting, kan men datafilantropie op twee manier opvatten. 'De eerste als een manier om te weten welke filantropische acties je moet opzetten. Data van bevolkingsstromen, verspreiding van ziektes of betalingsproblemen van facturen kunnen nuttig zijn om de juiste filantropische acties op te zetten.'

Daarnaast kunnen data ook gebruikt worden om de filantropische resultaten te beschrijven. 'Sommige schenkers willen exact en heel concreet weten wat hun gift mogelijk maakt. Bijvoorbeeld: ik heb 10.000 euro, hoeveel voedselpakketten zijn dat?'

Banken en filantropie

De écht grote kleppers gaan vooral bij hun bank te rade. Dat zegt Tine Bourgeois, hoofd van de afdeling filantropie bij BNP Paribas. 'Ik ben ervan overtuigd dat Scott ook een beroep deed op haar vermogensbankier', zegt Bourgeois.

Onze filantropen zijn vaak jonge entrepreneurs van midden de 40. Zeer rationele mensen, op zoek naar rendement. Niet in de vorm van geld, maar bij wijze van impact. Tine Bourgeois Hoofd filantropie bij BNP Paribas

'Zulke bedragen vergen een strategie, een visie en een structuur. Heb je liever een impactinvestering of een gift?' Datafilantropie klinkt Bourgeois zeer bekend in de oren. 'Vaak zijn onze klanten jonge entrepreneurs van midden de 40. Zeer rationele mensen, op zoek naar rendement. Niet in vorm van geld, maar bij wijze van impact. Bijvoorbeeld: hoeveel kinderen kunnen we aan een laptop helpen? Ze willen evolutie en impact. En dat moet becijferd worden.'

Bijna alle banken hebben een filantropieafdeling, van BNP Paribas en Dexia tot Degroof Petercam en Puilaetco.

Kritiek

Terug naar Scott en haar medefilantropen in de VS. De winst van de e-commercereus Amazon explodeerde tijdens de coronacrisis. Ook Scott zag haar aandelenpakket in sinds begin dit jaar in waarde verdubbelen.

Dat Scott de ongelijkheid in de VS zo expliciet als drijfveer voor haar enorme gift vermeldt, is best opmerkelijk. Met haar filantropie wil ze dat (voor een deeltje) corrigeren. Dat raakt aan de discussie - vooral in de Verenigde Staten - waar die correctie het beste plaatsvindt. Bij de overheid of door middel van private acties?