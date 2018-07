Macron: 'Geen deal over extra defensie-uitgaven'

Neemt Donald Trump zijn wensen voor werkelijkheid? Nadat de Amerikaanse president geponeerd had dat de NAVO-leden hun defensie-uitgaven versneld zouden optrekken, liet de Franse president Emmanuel Macron doorschemeren dat daar niets van aan is.

Chaos en verwarring. Dat bleef over nadat de Amerikaanse president Donald Trum, donderdagmiddag de NAVO-gebouwen in Evere verlaten had om koers te zetten naar het Verenigd Koninkrijk.

De vastgoedmogol had aan het einde van de tweedaagse top de show gestolen door op een persconferentie victorie te kraaien. 'De Europese NAVO-lidstaten hebben ermee ingestemd hun defensie-uitgaven versneld op te trekken', klonk het.

Defensienorm

Even tevoren had Trump de NAVO-top nog op stelten gezet. Tijdens een meeting achter gesloten deuren had hij nog eens zwaar uitgehaald naar NAVO-leden die minder dan 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie besteden.

De 29 lidstaten van de NAVO waren in 2014 overeengekomen om uiterlijk tegen 2024 de defensienorm te respecteren. Maar volgens voorspellingen van de trans-Atlantische alliantie zullen slechts 15 lidstaten die deadline halen als er geen tandje bijgestoken wordt.

In de eerste plaats loopt Duitsland in Trumps vizier. Maar ook België en Spanje, twee landen die helemaal achteraan bengelen in het NAVO-peloton op vlak van investeringen in defensie, kregen tijdens de besloten meeting een draai om de oren. De situatie was zo gespannen dat NAVO-baas Jens Stoltenberg prompt spoedoverleg inlaste.

Ongelukkig

Dat was zeer tot Trumps tevredenheid. Na afloop toonde hij zich dan ook erg opgezet met de uitkomst van de NAVO-bijeenkomst.

'Ik heb de mensen verteld dat ik erg ongelukkig was met de gang van zaken en dat ik ongelukkig zou zijn als ze hun defensie-uitgaven niet sneller zouden opdrijven', vertelde Trump op zijn inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

'Maar nu ben ik erg gelukkig en hebben we een erg, erg krachtige, een erg, erg sterke NAVO want de andere lidstaten hebben ermee ingestemd hun uitgaven voor defensie versneld te verhogen', ging hij voort.

Extra engagement

Trump maakte zich sterk dat binnen de NAVO op zijn minst 33 miljard dollar extra naar defensie zou vloeien de volgende jaren.

'Sommigen geven al 2 procent van hun bbp uit aan defensie, anderen hebben zich ertoe verbonden naar 2 procent te gaan. Nog anderen gaan daar toestemming voor vragen', luidde het.

De Amerikaanse president specificeerde niet welke landen een extra engagement aangegaan waren. En na afloop van de top bleef het ook onduidelijk of de NAVO-lidstaten hun tijdsschema wel zullen aanpassen.

Macron en Merkel

Verklaringen van Macron leken alvast te suggereren dat de bondgenoten geen nieuwe beloftes gedaan hebben. 'De lidstaten hebben hun intentie bevestigd om tegen 2024 de doelstelling van 2 procent te halen', klonk het.

Over een verhoging van de defensie-uitgaven naar 4 procent van het bbp repte Macron met geen woord. Tot die verdubbeling van de investeringen had Trump woensdag opgeroepen.

De lidstaten hebben hun intentie bevestigd om tegen 2024 de doelstelling van 2 procent te halen. Emmanuel Macron Franse president

Ook de Duitse kanselier Angela Merkel hield zich donderdag na afloop erg op de vlakte over eventuele extra engagementen die de NAVO-leden zouden zijn aangegaan. 'We moeten altijd bekijken of we meer kunnen doen op het vlak van defensie', stelde zij.

Versnelling aan de gang

De Nederlandse premier Mark Rutte liet zich in gelijkaardige bewoordingen uit. 'Sinds Trumps aantreden versnellen de uitgaven aan Nederlandse kant met 1,5 miljard euro extra per jaar. We hebben afgesproken dat die lijn moet doorgetrokken worden. Alle landen realiseren zich dat we de afspraken over het toewerken naar 2 procent tegen 2024 moeten uitvoeren en dat dat urgent is', zei Rutte.

'Er is een acceleratie aan de gang.' Hij herhaalde dat, als er meevallers zijn, wordt bekeken of die worden ingezet voor defensie. 'We gaan ieder jaar bij de begroting kijken welke stappen we verder kunnen zetten.'

België

Ook de Belgische regering heeft donderdag zijn engagementen tegenover de NAVO herbevestigd. Dat zei premier Charles Michel na de NAVO-top. 'We hadden engagementen opgenomen bij de start van deze regering. Toen hebben we bepaald de besparingen in defensie te stoppen en is de principiële beslissing genomen om opnieuw te investeren', klonk het.