Macron en Poetin starten nieuw diplomatiek overleg

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtsgenoot Emanuel Macron hebben elkaar in Frankrijk ontmoet. Macron probeert de diplomatieke banden met Rusland aan te halen. Voor Poetin is het de gelegenheid om te tonen dat hij niet geïsoleerd staat.

Vijf dagen voor Emmanuel Macron in Biarritz gastheer speelt voor de leiders van de G7, de groep van belangrijkste industrielanden, ontving hij maandag Poetin in het Fort van Brégançon in Zuid-Frankrijk. De Franse president wil weer diplomatieke relaties aanknopen met Rusland. Aan heikele dossiers geen gebrek: de oorlog in Syrië, de toestand in Oekraïne, de nucleaire deal met Iran, om nog te zwijgen over de situatie in Rusland zelf. Voor de presidenten zich in besloten kring terugtrokken, gaven ze een korte persconferentie.

Over één punt zijn ze het roerend eens: over Oekraïne moet snel overleg komen. Macron pleitte ervoor in de komende maanden een top te organiseren met de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de leiders van Rusland, Frankrijk en Duitsland. ‘Uit de eerste contacten blijkt dat we voorzichtig optimistisch kunnen zijn’, zei Poetin. ‘Er is geen alternatief.’

Niet op dezelfde lijn

Over andere onderwerpen zitten beide niet op dezelfde lijn. Zo riep Macron op het staakt-het-vuren in Syrië te respecteren, waarop Poetin verklaarde dat hij Syrië steunde in ‘de strijd tegen de terroristen’.

Daarnaast spoorde de Franse president zijn Russische evenknie aan het recht op vrije meningsuiting te respecteren en in zijn land de verkiezingen open te stellen voor alle kandidaten ‘zodat die volgens de regels van de Raad van Europa kunnen verlopen’. De oproep kwam er nadat de Russische politie politiek protest in Moskou hardhandig had onderdrukt. Poetin leek niet onder de indruk. ‘We willen bij ons geen toestanden zoals met de gele hesjes’, klonk het laconiek.

Macron ziet zichzelf als het baken van de Europese diplomatie nu de macht van de Duitse kanselier Angela Merkel tanende is en de Britten alleen nog oog hebben voor de brexit. De relaties tussen Rusland en Europa zijn naar een dieptepunt gezakt en Macron wil vooral de dialoog weer op gang brengen.

Macron ziet zichzelf als het baken van de Europese diplomatie nu de macht van de Duitse kanselier Angela Merkel tanende is en de Britten alleen nog oog hebben voor de brexit.

Eenvoudig wordt dat niet omdat veel dossiers de twee verdelen. Maar Macron vindt het belangrijk het communicatiekanaal open te houden en Poetin niet te isoleren. Met diens steun wil hij de nucleaire deal met Iran, die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgeblazen, redden.

Niet geïsoleerd

Poetin ging graag op de uitnodiging van Macron in. Hij grijpt die aan om aan te tonen dat hij diplomatiek niet geïsoleerd is. Voor hem is ze een teken dat hij los van de Verenigde Staten en de NAVO een diplomatieke relatie kan uitbouwen en zo een eigen stem heeft op het wereldtoneel. Daarom pleit de Franse president ook voor ‘een nieuwe architectuur van veiligheid en vertrouwen tussen de Europese Unie en Rusland’.

Dat Poetin vlak voor de G7 wordt uitgenodigd, gaat die richting uit. De Russische leider is sinds de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014 niet langer welkom op de G7. Via Macron krijgt hij op zijn minst de kans vooraf zijn standpunten kenbaar te maken.

Voor Macron is de G7 een opwarming voor de rentree in de Franse politiek.

Macron staat voor een uiterst drukke diplomatieke week. Hij ontvangt donderdag, vlak voor de G7-top, nog de Britse premier Boris Johnson, de Indiase premier Narendra Modi en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Op het menu staan de brexit, de spanningen in Kasjmir en het Europese begrotingstraject dat Athene is opgelegd.

Op de G7 is het hoofdthema de economische stabiliteit en de groeiende ongelijkheid. Al zullen de brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China ongetwijfeld de gesprekken domineren. De verwachting is dat Johnson de steun van Donald Trump krijgt voor de brexit en dat de eenheid van de G7 nog meer op de proef gesteld wordt.