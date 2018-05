Man steekt mensen neer in Parijs, één dode

In Parijs heeft een man zaterdagavond verschillende mensen neergestoken met een mes. Dat melden verschillende Franse media.

Er viel volgens de eerste berichten één dodelijk slachtoffer , ook de aanvaller zelf zou overleden zijn. De feiten speelden zich af in het tweede arrondissement van Parijs, in het centrum van de Franse hoofdstad, nabij de opera.

De politie van Parijs meldt op Twitter dat de man in totaal vijf mensen aanviel. Eén slachtoffer is overleden, twee anderen raakten ernstig gewond en twee slachtoffers zijn licht gewond. De aanvaller zelf is overleden, bevestigt de politie. Volgens verschillende media zou hij door de aanwezige agenten zijn neergeschoten.