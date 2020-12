Marokko en Israël krijgen onverhoopt afscheidscadeau van Trump

Net voor Trump het Witte Huis verlaat, erkent hij de Marokkaanse claim over de Westelijke Sahara. In ruil normaliseert Marokko de banden met Israël.

Het was een mooi afscheidscadeau aan Marokko. De Westelijke Sahara is al decennia betwist gebied. Sinds het vertrek van de Spaanse kolonisator claimt Marokko de zandige streek als een van zijn 'zuidelijke provincies'. Het Polisario-front, gesteund door Algerije, wil er de onafhankelijkheid.

De traditionele aanpak was het conflict in de schoot van de Verenigde Naties op te lossen. Maar daar trok Amerikaans president Donald Trump, die op het punt staat het Witte Huis te verlaten, zich weinig van aan.

Voor-wat-hoort-wat

Het afscheidscadeau aan Marokko kwam er niet zomaar. In ruil vroeg Trump dat Marokko en Israël dichter tot elkaar toe zouden komen. Een klassiek staaltje 'voor-wat-hoort-wat'-politiek.

Het maakte dat Trump donderdag in de wolken was. 'Een HISTORISCHE doorbraak', klonk het op Twitter. 'Onze twee GROTE vrienden Israël en Marokko hebben ingestemd met volledige diplomatieke betrekkingen - een enorme doorbraak voor de vrede in het Midden-Oosten.'

Marokko is al het vierde Arabisch land dat Trump verleidt om de banden met Israël te normaliseren.

Dat Marokko de banden aanhaalt met Israël is op zich niet vreemd. De twee hebben steeds vriendschappelijke relaties onderhouden. Marokko is bovendien een land met een eeuwenlange Joodse geschiedenis.

Wat wel historisch is, is dat Marokko al het vierde Arabische land is dat Trump ertoe verleidt de banden met Israël te normaliseren. De trumpiaanse kapitalen op Twitter zijn daarom niet zonder reden. Onder de Trump-administratie kropen zowel de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein als Soedan dichter naar Israël toe.

Israël winnaar

Nochtans zweerden de Arabische landen in de jaren 60 geen dichte banden aan te knopen met Israël. Wel zegt de Arabische Liga sinds 2002 Israël te willen erkennen op voorwaarde dat er een tweestatenoplossing komt. Die kwam er niet.

Met dit onverhoopt afscheidscadeau van Trump aan Marokko is Israël dus de grote winnaar. Maar met winnaars komen ook verliezers.

Met dit onverhoopt afscheidscadeau van Trump aan Marokko is Israël de grote winnaar.

In Marokko zijn dat zij die ijveren voor onafhankelijkheid in de Westelijke Sahara. De afscheidingsbeweging Polisario verklaarde dat de erkenning van de Marokkaanse claim door de VS een schending van het internationaal recht was.