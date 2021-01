Massale arrestaties na protest pro-Navaly

Een vrouw betoogt zaterdag in Moskou voor de vrijlating van Aleksej Navalny met de boodschap: 'We houden de herinnering levendig en bidden.'

Bij betogingen voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny zijn zaterdag in de Russische hoofdstad Moskou dan 1.600 betogers opgepakt, waaronder ook echtgenote Joelia Navalny,

Stevent Rusland af op een scenario zoals in Wit-Rusland, met aanhoudende protesten van de bevolking en massale arrestaties door de overheidstroepen? De zenuwachtigheid over een nieuwe protestgolf na de terugkeer van Kremlincriticus Aleksej Navalny naar Moskou en diens onmiddellijke arrestatie bij aankomst is alleszins groot.

In Moskou zijn bij betogingen tegen het bewind van president Vladimir Poetin en voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny meer dan 1.600 mensen opgepakt. Onder hen bevindt zich ook Joelia Navalny, de echtgenote van Aleksej. Dat zegt de ngo OVD-Info, gespecialiseerd in het opvolgen van arrestaties.

Navalny is al langer een luis in de pels van Poetin. Hij werd vorig weekend opgepakt toen hij terugkeerde naar Rusland en blijft al zeker tot midden februari in de cel. De Kremlincriticus had de afgelopen vijf maanden doorgebracht in Duitsland waar hij herstelde van een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok, een klassiek recept van het Russische regime om tegenstanders uit de weg te ruimen.

Sneeuwballen

De oproep van sympathisanten van Navalny om te betogen tegen het regime, werd breed opgevolgd. Volgens de autoriteiten waren er 4.000 deelnemers aan de 'verboden' betoging in Moskou, andere bronnen spreken van een 'enorme menigte'. Zelfs voor de start van die manifestatie werden meer dan honderd mensen aangehouden, waaronder de bekende activist Ljoebov Sobol. Ook Joelia Navalny, de echtgenote van de kremlincriticus, werd opgepakt voor ondervraging maar in de namiddag weer vrijgelaten.

Hier en daar flink wordt gevochten tussen betogers en veiligheidstroepen. Volgens het Russische persagentschap Tass raakten 40 politieagenten gewond bij de onlusten. Betogers bekogenden de politie met sneeuwballen. Nadien viel de betoging uiteen in kleinere groepjes; de ordediensten blijven ook na het vallen van de avond prominent aanwezig in de Russische hoofdstad.

Ook elders in Rusland zijn al honderden mensen opgepakt. In Sint-Petersburg kwam naar verluidt een massa mensen op straat. In de stad Chabarovsk, vlak bij de Chinese grens, publiceerden activisten zaterdag video's van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt. In de Oosterse stad Vladivostok werden betogers hardhandig aangepakt. Ook elders in Europa, zoals in de Tsjechische hoofdstad Praag en het Estse Tallinn, eisten betogers de vrijlating van Navalny.

Rusland versus VS

De Russische regering ziet de hand van de verenigde Staten in de protestbetogingen. Ze beschuldigde de Amerikaanse ambassade in Moskou van het publiceren van de geplande betogingsroutes in de vele steden waar wordt gedemonstreerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil opheldering van de Amerikanen over ondersteuning van 'een mars op het Kremlin'.

Het team van Navalny kwam begin deze week met een video op de proppen die zou bewijzen dat president Poetin met smeergeld een peperduur paleis heeft laten bouwen aan de Zwarte Zee. De bijna 2 uur durende film werd op enkele dagen meer dan 65 miljoen keer bekeken op YouTube.