Meer dan 1 miljoen besmettingen in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is het eerste Afrikaanse land dat de kaap van 1 miljoen coronagevallen overschrijdt.

Sinds het begin van de coronapandemie telt Zuid-Afrika 1.004.413 bevestigde besmettingen. Dat meldde het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid zondagavond. In totaal stierven al 26.735 Zuid-Afrikanen aan het coronavirus.

Nieuwe variant

'De grens van 1 miljoen besmettingen is een serieuze mijlpaal', zei de Zuid-Afrikaanse specialist infectieziekten Richard Lessels aan het persbureau Associated Press. 'Maar het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger.'

Ook in Zuid-Afrika woedt momenteel een tweede coronagolf. Er is ook een nieuwe coronavariant, die een pak besmettelijker is, opgedoken.

'De nieuwe variant verspreidt zich snel', zegt Lessels. Zeker is dat de coronamutant dominant is in de kustprovincies. Of hij ook rondgaat in Johannesburg, het economische hart van het land, is nog niet duidelijk.

Lessels waarschuwt voor de verspreiding in andere Afrikaanse landen. 'Als mensen terugkeren van een kustvakantie mogen we verwachten dat ze de variant meebrengen.'

Vaccin

Om te voorkomen dat de Zuid-Afrikaanse variant voet aan de grond krijgt in Europa, laten onder meer Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk geen vluchten uit Zuid-Afrika meer toe.

10% vaccinaties De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa wil in de eerste maanden van 2021 een op de tien Zuid-Afrikanen inenten.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan kondigde de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa maandagavond nieuwe maatregelen aan. Zo komt er een mondmaskerplicht in openbare ruimtes. 'Wie de drastische maar noodzakelijke maatregel niet respecteert, riskeert een boete en zelfs een celstraf', waarschuwde de president.