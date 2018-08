Meer dan 2 miljoen moslims starten hadj in Saoedi-Arabië

Meer dan 2 miljoen gelovigen zijn zondag begonnen aan de pelgrimstocht naar Mekka (de hadj), de belangrijkste plaats van de islam in Saoedi-Arabië.

De hadj is een van de grootste jaarlijkse religieuze bijeenkomsten ter wereld. De hadj vindt plaats van zondag tot en met vrijdag.

De bedevaart is een van de vijf zuilen van de islam. Elke moslim die gezond is en het zich kan veroorloven, zou eenmaal in zijn leven de tocht moeten ondernemen naar Mekka, de geboortestad van de profeet Mohammed.