Meer dan 500 arrestaties bij Navalny-protesten in Rusland

Volgens deze organisatie, die gespecialiseerd is in het monitoren van protesten, vonden er arrestaties plaats in ten minste 35 Russische steden. De politie blokkeerde de toegang tot verschillende stadscentra om te voorkomen dat de demonstranten tot daar raakten.

De aanhangers van Navalny hebben voor het tweede weekend op rij in heel het land opgeroepen tot protest. Aleksej Navalny (44) keerde eerder deze maand naar Rusland terug, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Bij zijn aankomst in Moskou werd hij, zoals aangekondigd, meteen in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van een proces volgende week.