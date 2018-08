‘Mensen dromen graag groot'

EuroMillions maakte deze week een Belg 107 miljoen euro rijker. Achter de schermen is de Europese loterij een hyperbeveiligde machine. ‘Alle ballen gaan twee keer per jaar naar het labo.’

‘Word schandalig rijk.’ Met die slogan verleidt EuroMillions twee keer per week miljoenen spelers in België en acht andere landen. Dinsdag ging het groot lot opnieuw de deur uit. Een Belg won de jackpot van 107.839.228 euro door als enige de vijf winnende nummers en twee winnende sterren te voorspellen.

Ondanks de astronomische bedragen oogt het Brusselse zenuwcentrum van EuroMillions, vlak bij het metrostation Herrmann-Debroux in Oudergem, erg bescheiden. ‘We zijn maar met zijn zessen’, lacht de Brit Andrew Pilkington in een kantoorgebouw waar onder andere ook de European Elevator Association huist.

5,8 miljard EuroMillions Vorig jaar bedroeg de totale omzet van EuroMillions 5,8 miljard euro. Er zijn zelfs goksites waar je kan wedden op de resultaten.

Pilkington werkte tot eind 2003 voor Camelot Group, de privé-operator van de Britse loterij, die EuroMillions begin 2004 oprichtte met de Franse en Spaanse loterij. Later dat jaar traden ook België, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland toe. Als secretaris-generaal van S.L.E. - ‘Services aux Lotéries en Europe’ - is Pilkington met zijn team verantwoordelijk voor de EuroMillions-trekkingen, de veiligheid en de merkbescherming.

‘Onze werking is lowcost omdat we de trekkingen en het databeheer uitbesteden aan de deelnemende loterijen achter EuroMillions. Zij verkopen ook het product.’

Met succes. ‘Op goksites kan je zelfs al geld inzetten op de resultaten van EuroMillions’, klaagt Pilkington. Vorig jaar draaide de Europese loterij een omzet van 5,8 miljard euro. De helft wordt uitbetaald als prijzengeld. De andere helft vloeit pro rata naar de organiserende loterijen. ‘De landen met de grootste inzet - Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - krijgen het meest’, legt Pilkington uit. ‘In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk schommelt de jaaromzet rond 1,3 miljard euro.’

België bezet de vijfde stek. Vorig jaar was EuroMillions bij ons goed voor 509 miljoen euro omzet, tegenover 426 miljoen in 2016. In 2017 was EuroMillions het grootste product van de Nationale Loterij: met een aandeel van 40 procent was het groter dan Lotto (31%).

Om niet te kannibaliseren op de bestaande producten van de organiserende loterijen, die typisch maar een jackpot hebben van 1 miljoen tot een enkele tientallen miljoenen euro’s, onderscheidt EuroMillions zich als het ‘grootste jackpotspel in Europa’. Pilkington: ‘Dat werkt. Mensen dromen graag groot. To be quite honest: ze zijn er zich niet altijd van bewust dat ze maar 1 kans op 139 miljoen hebben om de EuroMillions-jackpot te winnen.’

Basisjackpot

Dinsdag bedroeg de pot 107 miljoen euro omdat bij ettelijke voorgaande trekkingen niemand in rang 1 had gewonnen. In dat geval blijft de basisjackpot van 17 miljoen euro door de overdracht aandikken, tot een maximum van 190 miljoen euro.

‘Bij een hoge jackpot zien we piekomzetten’, zegt Pilkington. ‘De inleg op één speelavond varieert tussen 35 miljoen en 110 miljoen euro. Dinsdag bedroeg die ruim 58 miljoen euro, in ons land 4,5 miljoen. Op vrijdag wordt meer ingezet dan op dinsdag. Waarom? Het weekendgevoel, zeker?’

509 miljoen omzet Met een omzet van 509 miljoen euro was EuroMillions vorig jaar goed voor 40 procent van de omzet van de Belgische Nationale Loterij.

Volgens een loterijexpert die de werking van EuroMillions als zijn broekzak kent, is het spel aantrekkelijk wegens de 13 winstniveaus. ‘Dat gaat van rang 1, de jackpot, tot rang 13, als je twee nummers juist aankruist. De kans dat je je inleg van 2,5 euro voor één combinatie terugverdient is bij EuroMillions hoger dan bij de Belgische Lotto.’ Dinsdag gingen ruim 1,8 miljoen prijzen de deur uit.

Door de megabedragen zijn achter de schermen tal van veiligheidsmechanismen van kracht. Bij de oprichting van EuroMillions beslisten Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de belangrijkste taken te verdelen. De trekkingen gebeuren in Parijs, de dataverwerking in het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Op trekkingsavonden sturen alle deelnemende loterijen de gespeelde EuroMillions-combinaties in hun land door naar beide datacentra. Dat gebeurt via een zwaarbeveiligd privénetwerk, afgesloten van de buitenwereld. Ze verwerken alle gegevens onafhankelijk van elkaar. Als extra controle verifiëren ze elkaars werk.

Kwaadwillig

‘Die data worden ook via twee aparte programma’s verwerkt, die dezelfde resultaten moeten opleveren’, preciseert de loterijexpert. ‘Die worden onderhouden door verschillende teams. Stel: een programmeur met slechte bedoelingen voegt er een lijntje programmeercode aan toe om er nog een speelcombinatie bij te steken. Dan zal iemand dezelfde instructie moeten geven in dat andere programma. Het enige probleem is dat je niet weet wie dat is. Met andere woorden: als kwaadwillige programmeur zit je meteen vast.’

De plek waar de trekkingen plaatsvinden, op dinsdag- en vrijdagavond om 21 uur, lijkt wel Alcatraz. Andrew Pilkington: ‘Om pottenkijkers te weren vinden die plaats in de kelder van een Parijse studio van La Française des Jeux, de Franse loterij. Slechts enkele tientallen mensen hebben toegang. De trekkingskamer is beveiligd met vingerafdrukherkenning.’

Er is zelfs een reservestudio, ‘ergens in Parijs’, weet de loterijexpert. ‘Als ooit een bomalarm vlak bij de eerste studio afgaat, is er nog altijd de tweede. Maar in al die jaren moesten ze die nog nooit gebruiken.’

Bij elke trekking zijn een deurwaarder en een onafhankelijke auditeur aanwezig, waarvoor S.L.E. een contract afsloot met de consultant EY. Een regisseur en zijn ploeg tekenen voor de filmpjes die u ziet op de VRT en op de website van de Nationale Loterij. Los daarvan leggen twee vaste camera’s ook alles vast. Die beelden kunnen gebruikt worden als achteraf twijfels rijzen over de trekking.

5 sets EuroMillions roteert voor de trekkingen tussen vijf sets van loterijballen om de factor toeval maximaal te garanderen.

Die start zodra bevestigd is dat alle speeldata beveiligd zijn. Ze moet in twee minuten afgerond zijn. Na afloop volgt een opmerkelijke visuele controle. Voordat de videobeelden naar alle deelnemende Europese landen rond 21.30 uur vertrekken, controleren de deurwaarder, de mensen van La Française des Jeux en de onafhankelijke auditeur of de trekking die zij te zien krijgen wel degelijk diegene is die een half uur eerder werd opgenomen. Alle nationale loterijen kijken op dat moment mee en krijgen dan de bevestiging dat het om de officiële video gaat.

Om het toeval maximaal te garanderen, roteert de loterij tussen vijf sets speelballen en drie grote machines (voor de trekking van de 5 cijfers) en drie kleine (voor de trekking van de sterren). ‘Dat gebeurt omdat de loterijen vragen krijgen van spelers die menen dat ze benadeeld zijn’, legt de loterijexpert uit. ‘Als bijvoorbeeld geklaagd wordt dat de jongste acht weken het nummer 6 ongelooflijk veel uit de trommel viel, kan EuroMillions antwoorden dat in die periode is gespeeld met drie sets van ballen en drie verschillende machines. De claim houdt dus weinig steek.’

Twee keer per jaar worden alle ballen binnenstebuiten gekeerd in een Parijs labo. ‘Ze gaan er door een röntgenapparaat en worden tot op de milligram gewogen en gemeten. Elk balletje heeft een identiteitskaart. Men laat ze stuiteren om te zien of ze dat allemaal op dezelfde manier doen.’

Om elke fraude met de ballen uit te sluiten, worden ze opgeborgen in verzegelde koffers en bewaard in kluizen in het gebouw waar de trekkingsstudio zich bevindt. EuroMillions-topman Andrew Pilkington: ‘Die kluizen staan in een ruimte die enkel toegankelijk is met badges en vingerafdrukherkenning en die 24 uur op 24 onder videobewaking staat.’

Maniakaal

‘Om toegang te krijgen heb je een sleutel en een combinatie nodig. Enkel de sitemanager mag die openen, in aanwezigheid van een deurwaarder en een onafhankelijke auditeur. De koffers met de ballen mogen enkel geopend worden als een onafhankelijke auditeur aanwezig is.’