Merkel plaatst zich in Davos lijnrecht tegenover Trump

‘Ik sta voor u als iemand die gelooft in de internationale orde, die niet stopt bij de Europese Unie’, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel woensdag op het Wereld Economisch Forum in Davos. Daarom roept ze op internationale instellingen zoals het IMF en de Wereldbank te hervormen, zodat ze kunnen overleven.

Net zoals de Japanse premier Shinzo Abe drie uur voor haar, stond Merkel op het hoofdpodium van het WEF met een boodschap die lijnrecht inging tegen de Amerikaanse visie dat het legitiem is om buitenlands beleid alleen maar te stoelen op nationaal eigenbelang. Het probleem daarmee is, zei Merkel, dat andere landen ook hun nationaal eigenbelang hebben.

Max Weber

Merkel legde uit dat internationale instellingen zoals de Verenigde Naties (VN) zijn opgericht door mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ze noemde het lichtzinnig hun beslissingen in twijfel te trekken, omdat ze uit ervaring handelen. Volgens Merkel hebben internationale instellingen zoals de VN, het IMF, de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie, de OESO en de G7 ontegensprekelijk een betere plek gemaakt van de wereld.

‘Ik zie mezelf in de traditie van de Duitse socioloog Max Weber’, vervolgde de bondskanselier. ‘Die zegt dat politici ethisch moeten handelen en dat een compromis het resultaat is van politici die zich verantwoordelijk gedragen.’ Ze laakte dat het politieke compromis een te negatieve bijklank heeft gekregen, ook in de internationale politiek.