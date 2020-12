Merkel smeekt Duitsers contacten te beperken

De bondsrepubliek heeft moeite om de tweede coronagolf onder controle te krijgen. Woensdag werd een recordaantal van 590 overlijdens genoteerd. Wekelijks testen gemiddeld 149 Duitsers op 100.000 positief op het coronavirus, het driedubbele van wat Merkel had vooropgesteld. Bij het begin van de gedeeltelijke lockdown vorige maand waren dat er nog 120 per week.

Als we de komende weken te veel contacten hebben en daardoor voor het laatst kerst vieren met onze oma's en opa's, wat zullen we dan verzuimd hebben?

Zwaar getroffen deelstaten als Beieren en Saksen gingen de afgelopen dagen al over tot strengere maatregelen. Woensdag debatteert de Bondsdag over de gewenste aanpak. In een opvallend emotionele tussenkomst riep Merkel de Duitsers op hun contacten in de aanloop naar Kerstmis fors te reduceren. Ze vroeg onder meer de kerstvakantie al op 16 december te laten beginnen, drie dagen eerder dan gepland.

'Ik weet hoe pijnlijk de situatie is. Maar gl├╝hwein- en wafelstandjes zijn niet verenigbaar met de maatregelen', betoogde ze. 'Dagelijks sterven honderden Duitsers aan de gevolgen van dit virus. Wat zal men over een paar eeuwen denken als we niet eens voor die drie dagen een oplossing kunnen vinden? Dan bedenken we wel iets voor het onderwijs. Het gaat om onze oma's en opa's: als we de komende weken te veel contacten hebben en daardoor voor het laatst kerst vieren met hen, wat zullen we dan verzuimd hebben?'