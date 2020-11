‘Met maar een of twee vaccins gaan we er niet komen'

Pfizer en BioNTech brengen ons met een spectaculaire doorbraak dicht bij een coronavaccin. Maar willen we terug naar de normaliteit, dan moeten we hopen dat ook de rest van het peloton in de vaccinrace snel goud aanboort. We zetten enkele kanshebbers op een rij.

‘Ik heb een glimlach op mijn gezicht van oor tot oor.’ Peter Horby, de gerenommeerde infectioloog van Oxford University, vatte maandag het sentiment van de wereld goed samen. Nadat de farma-alliantie Pfizer/BioNTech had bekendgemaakt dat hun onderzoek naar een coronavaccin in 90 procent van de gevallen lijkt te beschermen tegen een covidinfectie, knalden de champagnekurken wereldwijd.

Het sentiment is te begrijpen. Wat de voorbije maanden misschien vooral een abstracte hoop leek, een strohalm om ons aan vast te klampen, maakten de wetenschappers van BioNTech en Pfizer plots heel concreet. We liggen op koers om een jaar na de eerste uitbraak van een nieuw virus een goed werkend vaccin te produceren, een ontwikkelingsproces dat normaal gemiddeld tien jaar in beslag neemt. Dat is in alle opzichten een verbluffende prestatie die enige euforie rechtvaardigt.

Geen resetknop

Maar we counteren die euforie het best met wat realiteitszin, waarschuwen experts. Als het Pfizer-vaccin straks op de markt komt, is dat geen resetknop die ons weer naar het oude normaal voert. Want hoewel de efficiëntie hoog blijkt, weten we nog niets over de duur van de bescherming en of het vaccin alle demografische groepen even goed immuniseert.

Bovendien staan er tussen droom en daad zoals altijd wetten en praktische bezwaren. Die zijn immens in het geval van het Pfizer-vaccin. De kans dat er snel 8 miljard doses kunnen worden geproduceerd, is klein. En aangezien het vaccin gebruikmaakt van het genetisch materiaal RNA, moet het bewaard worden in een temperatuur van -70 tot -80 graden Celsius. ‘Daar snel de hele wereld mee bedienen, is een mission impossible’, zegt viroloog Johan Neyts (KU Leuven).

Willen we echt kans maken op iets dat lijkt op een normaal leven, dan moeten we dus hopen dat ook de concurrenten van Pfizer snel doorbraken forceren. ‘Met een of twee vaccins gaan we er niet komen’, zegt vaccinoloog Isabel Leroux-Roels (UZ Gent). Specialisten schatten dat we aan een tiental vaccins met diverse eigenschappen moeten geraken, willen we de wereldbevolking kunnen bereiken.

Dat klinkt als veel, maar er heerst optimisme. ‘Het goede nieuws van deze aankondiging is dat we nu het bewijs hebben dat het kan, een vaccin ontwikkelen dat bescherming biedt’, zegt Neyts. ‘Beschouw het als een soort proof of concept. Als je met die kennis naar de fase 1-resultaten kijkt van andere onderzoeken, dan word ik redelijk optimistisch.’

Bovendien is het Pfizer-nieuws een validering van de strategie die zowat de hele wereld hanteert. Bijna elk van de meer dan 200 vaccin-kandidaten maakt gebruik van het zogenoemde spike-eiwit - het eiwit dat het virus zijn uiterlijk met typerende uitsteeksels bezorgt. ‘Dat het gebruik van het eiwit wel degelijk de antistoffen opwekt die nodig zijn voor bescherming is goed nieuws voor zowat alle andere onderzoeken’, zegt Leroux- Roels.

Samenvattend is het Pfizer-vaccin een heel mooie zwaluw die de lente nog niet maakt. Maar hij geeft ons wel vertrouwen in een resem andere zwaluwen, die ons straks samen richting lente kunnen loodsen als alles goed gaat. We zetten de kopgroep van het vaccinpeloton op een rij, beginnend met de nieuwe leider.