‘Migranten wellicht slachtoffer van slangenkopmaffia'

Expert mensensmokkel Ko-lin Chin ziet Chinese smokkelbendes als veelkoppige draak met veel internationale vertakkingen.

Als er in een Britse havenstad een koelcontainer gevonden wordt met de levenloze lichamen van 39 Chinezen, dan mag je ervan uitgaan dat de mensensmokkel het werk is van een grote Chinese criminele organisatie. Dat zegt Ko-lin Chin, een van belangrijkste experts in Chinese georganiseerde misdaad en mensenhandel. Chin is professor aan de Rutger University in New Jersey en schreef al verschillende boeken en artikels over de criminele netwerken uit Azië. ‘De grote Chinese smokkelbendes worden wel bijgestaan door mensen uit de transitlanden en het land van aankomst. Soms zijn dat ook Chinezen, soms lokale criminelen.’

Veel specialisten keken verbaasd op dat de slachtoffers Chinees waren. Zijn er aanwijzingen dat de Chinese mensensmokkelaars die in de jaren 2000 heel actief waren opnieuw een versnelling hoger schakelen?

Chin: ‘Daar hebben we geen bewijzen van. We weten wel dat er nog steeds veel Chinezen het land uit gesmokkeld worden en dat West-Europa de op een na meest populaire bestemming is, na de VS. Hier in de VS daalde de smokkel omdat er al veel Chinezen zijn met het Amerikaans staatsburgerschap of een green card, die familieleden legaal kunnen doen overkomen.’

U vergeleek de criminele bendes eerder met een veelkopppige draak.

Chin: ‘De grote slangenkoppen, die alles organiseren, werken vanuit het buitenland, waar ze investeren in smokkeloperaties en zicht hebben op de transnationale netwerken. Zij zijn onbekend bij hun ‘klanten’. De kleine slangenkoppen zijn de ronselaars en werken in China zelf. Zij moeten klanten werven en de eerste betalingen regelen. Andere kleine slangenkoppen werken in de transitlanden als transporteur, begeleider of bewaker.’

Vanwaar die naam slangenkoppen?

Chin: ‘Die term wordt niet beledigend bedoeld, maar verwijst naar de behendigheid waarmee ze migranten over de grenzen krijgen.’

Eerdere rapporten over de Chinese mensensmokkel wijzen op de link met andere criminele activiteiten, zoals drugshandel.

Chin: ‘Dat betwijfel ik. Ik denk ook dat het enkel om mensensmokkel en niet om mensenhandel gaat, waarbij ook sprake is van uitbuiting, slavernij of prostitutie. Veel betrokkenen hebben ook nog een legale activiteit en zijn dus niet helemaal afhankelijk van de smokkel.’

Weten we welke routes ze gebruiken?

Chin: ‘De routes zijn heel gevarieerd en veranderen constant. Een route wordt meestal ook maar voor een beperkte tijd geschikt gevonden. Elk crimineel netwerk heeft bovendien zijn eigen route, die niet gebruikt wordt door een andere bende.’

Hoeveel betalen de migranten voor de overtocht?

Chin: ‘De prijs om naar de VS te komen, ken ik: 90.000 euro. Om naar de VK te komen is het een stuk minder, maar exacte bedragen heb ik niet. In het jaar 2000, toen 58 Chinezen in gelijkaardige omstandigheden omkwamen in Dover, was de prijs 23.000 euro.’

Het is dus niet de eerste keer dat de migranten sterven in verschrikkelijke omstandigheden. Hoe roekeloos zijn die Chinese bendes?

Chin: ‘De slangenkoppen hebben geen gewelddadige reputatie, want anders zouden ze geen zaken kunnen blijven doen. Het is evident dat ze er geen belang bij hebben dat hun klanten onderweg naar de bestemming sterven omdat ze dan hun geld mislopen. Ze worden slechts betaald als hun klanten veilig aankomen op de bestemming. Incidenten als deze zijn verschrikkelijk en ziekmakend, maar dit is niet iets wat de slangenkoppen graag zien gebeuren.’

Waarom zijn deze bendes nog steeds actief? Wat maakt het moeilijk ze op te rollen?