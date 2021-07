Misdaadjournalist Peter R. de Vries overleden

De aanslag gebeurde op 6 juli op het Leidseplein in Amsterdam, vlak bij de studio waar de talkshow 'RTL Boulevard' wordt opgenomen. De Vries was kind aan huis bij het programma, waarin hij commentaar gaf op misdaadzaken, maar ook niet aarzelde om zijn mening over andere dossiers te geven. Na de schietpartij werd De Vries in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij vandaag overleden.

De dagen na de aanslag op De Vries kwam nog maar weinig informatie over zijn toestand naar buiten. Vandaag bevestigt zijn zoon Royce dat Nederlands bekendste misdaadverslaggever in het ziekenhuis overleden is. 'Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: 'On bended knee is no way to be free'. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.' Zijn familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken. Er is nog geen informatie over de uitvaart bekendgemaakt.