Moord op Afghaanse tolk sterkt nood snelle repatriëring

Het bericht over de moord op een Afghaanse tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond, zet de nood aan een snelle repatriëring van Afghaanse ex-werknemers op scherp. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen wil nog zeker 2.100 Afghanen evacueren.

De taliban klopten woensdagnacht aan bij het huis waar de 36-jarige Afghaanse tolk verbleef. Toen hij bevestigde wie hij was, schoten ze hem dood met een kalasjnikov. Dat verhaal vertelde de familie van de tolk donderdag aan de Nederlandse openbare omroep NOS en de Volkskrant.

Het bericht zet de Nederlandse evacuaties van ex-medewerkers op scherp. Die stonden al onder druk, zeker na het ontslag van twee ministers midden september.

Ook België heeft nog 108 Afghanen, onder andere ex-werknemers, op de evacuatielijst staan.

Een Europese aanpak voor de Afghanen op de Europese evacuatielijsten dringt zich op.

De Nederlandse ontslagnemende minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen heeft nog geen bevestiging, maar verschillende bronnen bij de Nederlandse overheid zeggen op de hoogte te zijn van de moord. 'Als het zo is, is dat een drama', zei Knapen donderdag in de Tweede Kamer.

Een drama, vanwege de dood van de man, maar ook omdat hij naar alle waarschijnlijkheid op de Nederlandse evacuatielijst stond. Tijdens de Nederlandse repatriëringsmissies deze zomer raakte hij niet weg. De man werkte voor de Europese politiemissie EUPOL, waaraan Nederland deelnam.

Geschrokken

De Nederlandse parlementsleden reageerden geschrokken toen het nieuws donderdag bekende raakte. 'Vreselijk', zei Kati Piri (PvdA). Ze vroeg zo snel mogelijk verduidelijking over de omstandigheden van de moord. 'Dit zijn de tolken die in Nederlands uniform en voor de Nederlandse politie en Nederlandse militairen gediend hebben', zei onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt.

De kwestie ligt erg gevoelig bij onze noorderburen. In september zag de Nederlandse regering nog twee koppen rollen na felle kritiek op de trage evacuatiemissie in Afghanistan. Zowel minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (VVD) als haar collega van Defensie Ank Bijleveld (CDA) werden de laan uitgestuurd. Volgens de parlementsleden was er te veel tijd verspild bij het terughalen van de tolken.

Nederland evacueerde vorige week nog tientallen Afghanen. Ze hielpen hen de grens over naar buurland Pakistan om van daar uit naar Nederland te vliegen. Er zouden nog zeker 2.100 Afghanen volgen, al dan niet via Pakistan. Knapen wil dat 'zo snel mogelijk' zien gebeuren.

België

Ook voor ons land zitten nog 45 Afghaanse ex-medewerkers vast. Zij haalden de evacuatievluchten in augustus naar ons land, operatie Red Kite, niet. Het gaat voornamelijk om ex-medewerkers van Defensie. Buitenlandse Zaken en Defensie zouden in contact staan met hen.

Dat de internationale gemeenschap er niet in geslaagd is Afghanen te evacueren die ons al die jaren hebben geholpen in de strijd tegen de taliban, is dramatisch en beschamend. Wouter De Vriendt Kamerlid Groen

Naast die 45 mensen staan ook 63 Afghanen die gevaar lopen op de Belgische evacuatielijst, voornamelijk mensenrechtenverdedigers.

Voor die 108 mensen is het afwachten. België vindt de landroute via Pakistan - om zo de Belgische ambassade in Islamabad te bereiken en van daaruit het vliegtuig te nemen naar ons land - te gevaarlijk. De regio is oorlogsgebied en Islamitische Staat is er actief.

'Dat de internationale gemeenschap er niet in geslaagd is Afghanen te evacueren die ons al die jaren hebben geholpen in de strijd tegen de taliban is dramatisch en echt beschamend', zegt Wouter De Vriendt, Kamerlid voor Groen. 'Onze regering heeft breed geëvacueerd en doet wat ze kan, maar we moeten onze inspanningen volhouden voor die Afghanen die hun nek hebben uitgestoken in de strijd tegen de taliban.'

We moeten dringend nadenken over een gezamenlijk Europese aanpak voor de Afghanen op de Europese evacuatielijsten. Nu is het ieder voor zich. Els Van Hoof Voorzitster Kamercommissie Buitenlandse Zaken