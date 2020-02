NAVO roept op tot de-escalatie in Syrisch conflict

De lidstaten van de trans-Atlantische organisatie versterken de luchtafweer in Turkije om het land te beschermen tegen raketaanvallen uit Syrië.

De NAVO-lidstaten bliezen vrijdagvoormiddag vergaderen in Brussel. De spoedzitting kwam er nadat Turkije artikel 4 van het trans-Atlantische verdrag ingeroepen had. Overleg drong zich volgens Ankara op omdat zijn 'territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid en veiligheid' bedreigd zijn door de vijandelijkheden in Syrië.

Het conflict in het buurland van Turkije bereikte donderdag een nieuwe climax. Bij bombardementen van het Syrische regime en zijn bondgenoot Rusland op de regio Idlib kwamen zeker 33 Turkse militairen om het leven.

De-escalatie

De NAVO veroordeelde die actie vrijdag scherp en riep de strijdende partijen op tot een de-escalatie in het conflict. 'De Syrisch-Russische bombardementen moeten stoppen. De strijdende partijen moeten zo snel mogelijk weer het staakt-het-vuren van 2018 respecteren', zei topman Jens Stoltenberg na afloop van het overleg.

We gaan meer AWACS-toestellen inzetten om in het luchtruim te patrouilleren en Turkije te beschermen tegen raketaanvallen uit Syrië. Jens Stoltenberg NAVO-topman

Het regime van de Syrische president Bashar al-Assad voert, met Russische steun, al maanden een offensief uit tegen Idlib. Dat is het laatste rebellenbolwerk in het land dat nog niet opnieuw onder controle gebracht is van de troepen van Assad.

De operatie gaat gepaard met zware bombardementen. Die hebben honderdduizenden mensen op de vlucht gejaagd en een humanitaire crisis in het gebied veroorzaakt. 'Een de-escalatie moet het mogelijk maken dringende humanitaire hulp naar de regio te sturen', stelde Stoltenberg.

Luchtafweer

De Noor maakte ook bekend dat de NAVO zijn luchtafweer in Turkije gaat versterken. 'We gaan meer AWACS-toestellen inzetten om in het luchtruim te patrouilleren en Turkije te beschermen tegen raketaanvallen uit Syrië. We monitoren de situatie permanent en bekijken hoe we een gewaardeerde bondgenoot als Turkije extra kunnen steunen.'