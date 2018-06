‘Na de flash crash komen de flash wars'

De oorlog van de toekomst wordt uitgevochten met artificiële intelligentie als strategische munitie. ‘Vroeg of laat heeft iedereen autonome wapens, en dan is iedereen slechter af’, zegt de Amerikaanse defensiespecialist Paul Scharre in een nieuw boek.

Drones die in zwermen vliegen. Tot de tanden gewapende zelfrijdende Russische tanks. Vloten van autonoom varende gevechtsschepen waar geen mens meer aan boord is. Het wordt in de heel nabije toekomst realiteit. Of het is het al. De automatisering rukt op bij legers wereldwijd, met allerlei complexe en ongemakkelijke kwesties tot gevolg. Geven we beslissingen over leven en dood uit handen aan software en machines? Moeten we niet snel internationale afspraken maken? Zijn oncontroleerbare killerrobots een kwestie van tijd?

De Amerikaanse defensiespecialist Paul Scharre snijdt de vraagstukken aan in zijn boek ‘Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War’. Tien jaar al bestudeert Scharre de impact van technologie op oorlogsvoering, eerst als analist voor het Pentagon, nu voor het Center for a New American Security, een denktank in Washington. Daarvoor bouwde hij ervaring op het terrein op, via meerdere tours in Afghanistan als soldaat bij de Amerikaanse landmacht.

‘Vandaag beschikken al negentig landen over drones. En daarnaast ook talloze niet-officiële organisaties, waaronder de terreurgroep IS. Ze vliegen niet autonoom, ze worden vanop afstand bestuurd. Maar elke nieuwe generatie krijgt steeds meer autonome eigenschappen. Net zoals auto’s stelselmatig meer op zichzelf gaan rijden. Hoe langer hoe meer gaat dat richting de autonomie van commerciële vliegtuigen, die het grootste deel van de vlucht zelf afleggen en waarbij de piloot slechts af en toe ingrijpt’, zegt Scharre.

Ze bewegen autonoom, maar zullen ze ook autonoom beslissen over het gebruik van geweld?

Paul Scharre: ‘Dat is een grote open vraag. De Guardium-robot van het Israëlische leger is een goed voorbeeld van een minitank die zelf rijdt maar waarbij menselijke soldaten verantwoordelijk zijn voor de wapens. Maar hoelang blijft dat zo?’

‘Bij het Pentagon is het officiële standpunt dat het de bedoeling is dat mensen de controle houden over de beslissingen over leven en dood. Maar de Amerikanen erkennen dat andere landen het misschien anders zien en dat kan hen dwingen hun standpunten bij te schaven. Want andere landen, Rusland in het bijzonder, springen er veel minder voorzichtig mee om.’

‘Legers nemen geen beslissingen in een vacuüm. Ze baseren zich gedeeltelijk op wat andere legers doen.’

Voorlopig zijn er geen bindende internationale afspraken over autonome wapens. Moeten die er snel komen?

Scharre: ‘Ja. Het zou goed zijn mochten landen de koppen bij elkaar steken om te overleggen over hoe ze kunnen vermijden dat hun collectieve ontwikkeling van autonome wapens - die ze nastreven voor hun eigen belangen - op het punt komt dat mensen er de controle over verliezen.’

Automatisering is geen recent gegeven. U haalt het voorbeeld aan van de Gatling gun, het eerste machinegeweer dat werd geïntroduceerd in de Amerikaanse burgerloorlog. Uitvinder Richard Gatling was ervan overtuigd dat zijn creatie tot minder bloedvergieten zou leiden.

Ik denk niet dat we minder mensen in oorlogen zullen zien, integendeel. Paul Scharre Defensiespecialist

Scharre: ‘En we weten allemaal dat het helemaal anders uitdraaide. Een constante in de evolutie van oorlogsvoering is dat de afstand tussen vechtende partijen steeds groter werd. Maar bij de Gatling gun was het niet het bereik van het wapen dat vergrootte, maar vooral de kracht die het één individu gaf.’

‘Ik vrees dat het met autonome wapens ook het geval is. Ze kunnen de schaal van vernieling veel groter maken, wat tot dramatisch meer geweld kan leiden. Vanuit het oogpunt van een leger houdt dat veel steek: zulke wapens bieden onmiddellijke en enorme voordelen op het terrein. Maar in die logica heeft vroeg of laat iedereen ze, en dan is iedereen slechter af.’

Er zijn stemmen die oproepen tot een ban. Zijn autonome wapens nog tegen te houden?

Scharre: ‘De technologie is beschikbaar. Het is echt niet zo moeilijk een autonoom wapen te maken dat op een doel jaagt en het doodt. Dat kan je vandaag in je garage doen. En er zijn al veel momenten in de geschiedenis geweest waarop nieuwe technologie haar intrede deed waarvan je kon voorspellen dat ze tot meer horror zou leiden, zoals bij ontploffende kogels of biologische wapens.’

‘‘Keur dan een verdrag goed’, luidt het argument. Maar dan moet iedereen aan boord zijn. En dan nog.’

U maakt de vergelijking met een andere doorgedreven geautoma-tiseerde markt: de financiële handel. Net zoals we al ‘flash crashes’ zagen op de beurzen, moeten we ook vrezen voor ‘flash wars’.

Scharre: ‘Een van de bijwerkingen van een wedloop in snelheid is dat algoritmes zich onvoorspelbaar kunnen gedragen. Op Amazon is ooit een prijzenoorlog uitgebroken waarbij bots de prijs voor een boek opdreven tot meer dan 2 miljoen dollar. Op zulke momenten heb je een instantie nodig die tussenbeide komt en die de dynamiek tegenhoudt. Bij de beurs gaat het om ‘circuit breakers’ die ingrijpen als aandelen irrationele bewegingen maken.’

‘Maar dat bestaat niet voor oorlog. Er is geen scheidsrechter die ‘time-out’ roept en de boel stillegt als autonome systemen op elkaar beginnen te schieten en een escalerende crisis ontketenen. Het is aan de legers zelf om hun eigen circuit breakers te installeren. Zeker voor cyberoorlogen kan dat van groot nut zijn. In cyberspace kan je een conflict krijgen dat met de snelheid van machines gebeurt en meteen de hele wereld overspant en dat kan escaleren voor mensen het beseffen en tijd hebben om te antwoorden.’

Wat machines niet hebben, is een ethische code. Hoe kan je ervoor zorgen dat machines situaties moreel kunnen inschatten?

Scharre: ‘Dat is heel complex, zeker in een omgeving van oorlog waar je tegenstander je kwaad wil berokkenen. Ik heb tijdens mijn eigen tours tactieken gezien met menselijke schilden die door en door slecht waren en die mensen in lastige morele situaties plaatsten. Het is heel moeilijk om machines daarvoor te programmeren. Zelfs mensen verschillen van mening over hoe je moet reageren in een bepaalde situatie. Er zijn veel situaties denkbaar waarin er geen duidelijk antwoord is. Stap één is ervoor te zorgen dat een machine tenminste begrijpt wat er gebeurt.’

Hoe gaan wij over leven en dood denken als machines in onze plaats moorden?

Scharre: ‘Dat is een nog fundamentelere vraag. Als machines in onze plaats doden, welke effecten heeft dat? Zal er meer worden gedood? Zal er minder genade zijn, of net meer? Wat gebeurt er als mensen compleet los komen van hun oorlogsdaden? En, fundamenteler, hoe doet ons dat nadenken over onze menselijkheid? Gaan we niet meer wakker liggen van een dode meer of minder? Wordt posttraumatische stress een morele deugd?’

‘Heel tricky. Soldaten worden nog decennia na een oorlog geplaagd door stress. Ik heb er zelfs vrienden aan verloren. In de Verenigde Staten is er een immens hoge zelfmoordratio onder veteranen. Het zou goed zijn te pauzeren en die ethische vraagstukken te onderzoeken.’

Hoe zal de volgende wereldoorlog worden gevoerd, als die er komt? Gaan legers van robots met elkaar vechten?

Schermvullende weergave ©rv

Scharre: ‘We zien nu al dat legers steeds meer robots integreren. Machines zullen met machines vechten, in cyberspace maar ook in de fysieke wereld. Maar ik denk niet dat dat zal leiden tot de volledige verwijdering van mensen van het slagveld. Mens en machine zullen naast elkaar vechten. Uiteindelijk is het door dood en geweld dat oorlogen eindigen. Dat zal helaas en tragisch genoeg altijd menselijk geweld inhouden.’

‘Ik denk dus niet dat we minder mensen in oorlogen zullen zien, integendeel. Zoals Gatling al voorafspiegelde, breidt de automatisering het geweld alleen maar uit. Als jij het enige leger met gesofisticeerde wapens bent: super. Als beide kanten het hebben, dan krijgen we mensen die andere mensen doden, maar dan bijgestaan door robots.’