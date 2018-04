Natalie Portman weigert Israëlische 'Nobelprijs'

Afgelopen donderdag meldde de Genesis-stichting in New York zelf dat Portman haar prijs niet in ontvangst gaat nemen. 'De meest recente gebeurtenissen in Israël heeft ze als extreem betreurenswaardig ervaren,' citeerde de stichting het management van Portman. Omdat de actrice 'politieke redenen' inroept voor haar weigering, werd uitgegaan van wrevel over de veledoden en gewonden die het Israëlische leger de voorbije weken maakte in de Gazastrook.