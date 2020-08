Navalny's team geeft zondagavond uitleg

‘We zullen alles vertellen wat er tot nu toe bekend is over de vergiftiging van Aleksej’, kondigde Navalny’s woordvoerster Kira Jarmisj aan. Navalny werd zaterdag vanuit de Siberische stad Omsk overgevlogen naar Duitsland, waar hij in het Charité-ziekenhuis in Berlijn verder onderzocht zal worden.