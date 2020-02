Nederland kan vrijhandelsverdrag CETA kelderen

De Nederlandse premier Mark Rutte zoekt naar een meerderheid om CETA, het Europese vrijhandelsverdrag met Canada, door het parlement te krijgen, en dat is niet evident. Ook in andere landen blijft CETA op verzet stuiten.

In oktober 2016 voerde de toenmalige Waalse minister-president Paul Magnette (PS) nog heftig campagne tegen CETA. Moeizame onderhandelingen leiden ertoe dat de verdragtekst uiteindelijk in februari 2017 door het Europees Parlement werd goedgekeurd en dat het verdrag daarna al gedeeltelijk in werking trad, in afwachting van de goedkeuring van de parlementen van de 27 lidstaten.

Die ratificering verloopt niet zonder slag of stoot. In Nederland dreigt het verdrag afgeschoten te worden, wegens een gebrek aan een politieke meerderheid. In de Tweede Kamer werd woensdag heftig gediscussieerd over CETA. Het wordt een dubbeltje op zijn kant om een meerderheid te vinden. Dat komt omdat de sociaaldemocraten van de PvdA zich tegen CETA keren, hoewel ze in de vorige regering het akkoord nog hebben verdedigd, terwijl de ChristenUnie ook bezwaren heeft. De ChristenUnie zat niet in de regering op het moment dat CETA werd afgesloten, maar intussen is ze wel een regeringspartij.

Landbouw

De huidige verdeeldheid over CETA is dezelfde als die op het moment dat het verdrag goedgekeurd werd. Voorstanders wijzen erop dat de export naar Canada zal stijgen. Een gevoelig punt zijn sommige landbouwproducten, de beruchte chloorkippen en de hormonenrunderen. De Nederlandse regering wijst erop dat veiligheidsmechanismen ingebouwd zijn die vermijden dat die producten naar de Europese markt verscheept worden.

13 ratificering CETA is al goedgekeurd door 13 van de 27 lidstaten.

De tegenstanders zijn zowel op rechts als links te vinden. De PVV van Geert Wilders en de FVD van Thierry Baudet verwerpen het akkoord omdat het Europees is en dus een beperking van de Nederlandse soevereiniteit. Maar ook aan de linkerzijde is er kritiek. De kern is dat er geen garanties zijn op eerlijke arbeid, de bescherming van het milieu of dierenbescherming. In het akkoord staan er wel intenties over, maar geen keiharde afspraken.

Arbitrage

Grote bezwaren zijn er tegen het instellen van internationale arbitragekamers waar bedrijven kunnen klagen buiten de gewone gerechtshoven om. Dat speelt de multinationals in de kaart, stellen de tegenstanders. Ze vrezen dat landen kunnen worden beboet als ze bijvoorbeeld strengere klimaatregels opleggen waardoor exporterende bedrijven getroffen worden.

Bij de ChristenUnie ligt vooral de genetische gemanipuleerde voeding moeilijk, dat is een klip die nog kan worden genomen. Maar zelfs als in het parlement een meerderheid wordt gevonden, vermoedelijk volgende week woensdag, dan nog is de regering niet op het droge. Ook de Eerste Kamer moet zich buigen over het dossier, en daar heeft het kabinet-Rutte geen meerderheid.

Frankrijk

Dat uitgerekend het Nederlandse koopmanschap een vrijhandelsdeal zou kelderen, raakt CETA midscheeps en kan andere landen ook aanzetten tot een verwerping van het akkoord. Momenteel hebben 13 van de 27 landen het akkoord al goedgekeurd. Een Nederlandse verwerping kan andere lidstaten inspireren. De goedkeuring verloopt niet overal vlot. In Frankrijk heeft de Assembleé, de volksvertegenwoordiging, het akkoord al goedgekeurd.

In de Senaat heeft de Franse regering geen meerderheid en blijft het CETA-akkoord 'zweven'. De Canadese ambassadeur in Frankrijk trok woensdag naar de Senaat om een pleidooi te houden.