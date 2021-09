Nederland verplicht coronapas op café

Vanaf 25 september zal iedereen vanaf dertien jaar in Nederland een coronapas moeten hebben bij een bezoek aan een café, concertzaal of theater.

De ontslagnemende regering-Rutte had eerder al aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs, dat aantoont dat iemand gevaccineerd is of negatief getest op het coronavirus, mogelijk breder zou worden toegepast. Zondag is hierover vergaderd, premier Rutte zou de maatregelen dinsdag toelichten.