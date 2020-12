Nederland verplicht negatieve test uit risicogebieden

Reizigers die met het vliegtuig naar Nederland willen komen vanuit een risicogebied, moeten vanaf volgende week een negatieve coronatest kunnen voorleggen die niet meer dan 72 uur oud is.

Dat schreef minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet werkt nog aan een aparte maatregel om ook trein- en busreizigers uit het buitenland te verplichten een negatieve test bij zich te hebben, aldus De Jonge.

De verplichting gaat op 29 december in en zal voor de meeste landen gelden, aangezien het overgrote deel van de wereld als risicogebied wordt aangemerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Luchtvaartmaatschappijen

'Het is niet uit te sluiten dat er in andere landen een vergelijkbaar virus zoals in het VK en Zuid-Afrika aangetroffen zal worden', stelt De Jonge.