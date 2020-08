Nederland verstrengt coronamaatregelen

Premier Mark Rutte is bezorgd over het stijgend aantal besmettingen.

'Het gaat niet goed met de corona-ontwikkelingen', benadrukt premier Mark Rutte. En dus moet de aanpak strenger. Thuis zijn slechts zes bezoekers welkom, op anderhalve meter. En thuiswerk blijft ook na 1 september voorlopig nog het advies.

De coronacijfers gaan in Nederland niet de goede kant op, zeiden Rutte en de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond op een persconferentie. De besmettingen lopen op in alle regio's en bij alle leeftijdsgroepen.

Uit contacttracing blijkt dat besmettingen zich vooral in de privésfeer voordoen. Rutte gaf dan ook het uitdrukkelijke advies voorlopig geen feestjes en 'borrels' te organiseren thuis. Wie dat toch doet, mag maximaal zes mensen uitnodigen. En die moeten op anderhalve meter afstand zitten. 'Daar heb je dus een flinke huiskamer voor nodig, maar het moet even', aldus Rutte.

De Nederlandse premier drukte ook de geruchten de kop in dat thuiswerk vanaf 1 september niet meer de norm is. 'Daar is nog geen aanleiding toe. Het advies blijft: werk zo veel mogelijk thuis.'

'Het virus houdt ons in een houdgreep', aldus de Jonge. Samen met Rutte sloot hij strengere maatregelenen de komende tijd niet uit.

'Als we niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug waar we niet willen zijn', aldus Rutte. Hij wees erop dat het zogenoemde reproductiegetal al weken boven de 1 zit, wat aangeeft dat het virus zich verspreidt.